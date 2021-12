Karničnik pred koncem evropske sezone čuti, da prihaja čas za naslednji korak

Kje vidi razloge, da je relativno pozno prišel na tako vrhunski nivo: "Sedaj pri 27 letih sem dozorel. Prišel sem na nivo, ki si ga vsak želi. Pokazal sem, da lahko igram proti vsakemu nasprotniku tako na klubski kot reprezentančni ravni. Vsekakor so to zasluge dobrega dela od samega začetka. Sedaj trener iz mene potegne še nekoliko več, kar morda kdo prej ni. Zahvale za to gredo vsem v klubu, sploh strokovnemu vodstvu."

Nogometaši Mure so evropsko javnost šokirali, ko so v prejšnjem krogu z 2:1 doma ugnali Tottenham.

O morebitni selitvi v tujino v naslednjem prestopnem roku: "Mislim, da prihaja pravi čas, da bi tudi jaz odšel v tujino. Ampak najprej sta na vrsti ti dve tekmi (proti Vitesseju in nato še proti Kopru v DP, op. a.). Smo v pogovorih s športnim direktorjem in predsednikom. Če bo prišla prava ponudba, mi bodo seveda želeli najboljše in bomo tako prišli do skupnega dogovora."

Kje pa bi najraje zaigral v tujini? "Nimam neke izrazite želje. Vsekakor mi je cilj, da če grem v tujino, se tudi tam dokažem. Da igram tekme, da ne grem samo tja. S trenerjem in ostalimi v klubu se bomo po koncu tega dela verjetno usedli in videli, kakšne so možnosti."

Po vseh uspehih v zadnjem času bi Karničnikov prestop Muri zagotovo navrgel lep znesek. Pa čuti, da bi s tem povrnil tisto, kar mu je v preteklosti dal klub iz Murske Sobote? "Mura mi je v članskem nogometu dala ogromno: od druge lige do uvrstitve v evropska tekmovanja. Vsako leto smo stopili stopničko višje. Postali smo pokalni in državni prvaki. Zagotovo bodo tudi oni zahtevali znesek, ki so ga vložili vame, da dobijo nekaj nazaj. Zato sem rekel, da bomo s predsednikom in športnim direktorjem našli skupno točko, da bomo od tega vsi imeli nekaj."