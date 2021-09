Vitesse v vlogi (izrazitega) favorita, a Mura nikakor ni brez možnosti

A kot se je že nemalokrat pokazalo v evropskih klubskih tekmovanjih, denar ni najpomembnejši dejavnik na poti do uspeha. Mura je v svoji predtekmovalni skupini G novoustanovljene Konferenčne lige, v kateri nastopajo še nizozemski Vitesse, finalist elitne Lige prvakov iz leta 2019 Tottenham in francoski Rennes, v vlogi (izrazitega) obstranca. Uvodni tekmec črno-belih je Vitesse, ki se je v skupinski del omenjenega tekmovanja prebil po zmagah nad irskim Dundalkom in belgijskim Anderlechtom. Eden od stebrov moštva aktualnih slovenskih državnih prvakov je nedvomno Žan Karničnik , ki je z zadetkom v 18. minuti prvega polčasa odločil zadnji prvenstveni obračun v Fazaneriji, kjer je orožje položila zeleno-bela zasedba iz prestolnice.

"To je bila odlična preizkušnja pred prvim evropskim obračunom. S to zmago smo si dodatno okrepili samozavest, ki jo bomo še kako potrebovali v nadaljevanju sezone, še posebej v obračunih z objektivno močnejšimi nasprotniki v Konferenčni ligi," pravi koroški nogometaš na začasnem delu v Murski Soboti, ki obžaluje, da bo moral evropske dvoboje s soigralci odigrati v mariborskem Ljudskem vrtu. "Fazanerija in Ljudski vrt nista eno in isto. Vemo, kaj v našem primeru pomeni nabito poln stadion v Murski Soboti, kakšno energijo oddajajo naši navijači ... Toda je, kar je. Na to nogometaši nimamo vpliva, edino, kar lahko storimo, je, da se prikažemo v najboljši možni luči in s tem osrečimo svoje zveste navijače. Čeprav je Vitesse odlično moštvo, verjamem, da nismo brez možnosti," poudarja Karničnik, ki bo tudi nocoj (prenos na Kanalu A in VOYO pričnemo ob 18.25) eden pomembnejših členov v črno-beli zasedbi.

"Ne smemo se ustrašiti velikega izziva. Tako kot vsa druga moštva ima tudi Vitesse svoje pomanjkljivosti. A kljub temu se zavedamo, da gre za zelo kakovostnega tekmeca, ki bo storil vse, da doseže prvo zmago. Mi pa moramo na drugi strani v igri ohraniti vse elemente, ki so nas pripeljali do vseh dozdajšnjih uspehov. Samo z disciplinirano in pametno igro lahko nekaj iztržimo," še sporoča Žan Karničnik.