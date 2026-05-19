Nogomet

Vitinha: Želimo osvojiti svetovno prvenstvo za Cristiana Ronalda

Lizbona, 19. 05. 2026 16.33 pred 36 minutami 2 min branja 2

S.V.
Vitinha in Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo bo letos najverjetneje še zadnjič napadal naslov svetovnega prvaka. Portugalski zvezdnik je osvojil že skoraj vse, kar se v nogometu osvojiti da, manjka pa mu še največja reprezentančna lovorika. In prav zato imajo njegovi soigralci pred prihajajočim mundialom še dodaten motiv.

Portugalski vezist Vitinha je v pogovoru za Fifo razkril, kako močan vpliv ima Ronaldo še vedno v slačilnici portugalske reprezentance. Čeprav 41-letni napadalec, ki trenutno igra za Al Nassr v Savdski Arabiji, vstopa v zadnje obdobje svoje izjemne kariere, ostaja ena osrednjih osebnosti portugalske izbrane vrste.

"Je eden največjih igralcev v zgodovini," je o Ronaldu dejal Vitinha. "Zelo sem ponosen, da si z njim delim slačilnico, da se lahko učim od njega in vsak dan opazujem njegovo profesionalnost. Upam, da bomo svetovno prvenstvo osvojili z njim in tudi zanj."

FOTO: Profimedia

Ronaldo je s Portugalsko že osvojil evropsko prvenstvo leta 2016 in dvakrat Ligo narodov, a naslov svetovnega prvaka mu v bogati karieri še manjka. Prav ta cilj naj bi bil v portugalski slačilnici eden največjih virov motivacije pred turnirjem, ki ga bodo gostile ZDA, Kanada in Mehika.

Vitinha je posebej izpostavil Ronaldov odnos do nogometa, ki po njegovih besedah še vedno navdihuje mlajše reprezentante. "Predvsem način, kako pristopa k nogometu: izjemno profesionalno in resno. Ničesar ne prepušča naključju. Na igrišče stopi z zavedanjem, da je stoodstotno pripravljen in da je za ekipo naredil vse, kar je bilo mogoče," je dodal vezist PSG-ja.

FOTO: AP

Čeprav Portugalska sodi med reprezentance, ki bodo na svetovnem prvenstvu merile zelo visoko, Vitinha opozarja, da v slačilnici ne želijo prehitevati dogodkov.

"Želimo si le zmagovati," je priznal. "Vemo, da bo težko, a hkrati se zavedamo, da nima smisla že zdaj preveč razmišljati o finalu ali dvigu pokala, čeprav je to naš cilj. Iti moramo korak za korakom. To je vedno najboljši pristop. Trenutno mora biti naš fokus na skupinskem delu. Če bomo tam uspešni, bomo lahko začeli razmišljati naprej."

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kolllerik
19. 05. 2026 17.09
Čas je, da Vitinha zamenja svojga dilerja
Definbahija
19. 05. 2026 17.04
Ta sanja ene hude hude sanje
Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti
