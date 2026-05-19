Vitinha: Želimo osvojiti svetovno prvenstvo za Cristiana Ronalda

Portugalski vezist Vitinha je v pogovoru za Fifo razkril, kako močan vpliv ima Ronaldo še vedno v slačilnici portugalske reprezentance. Čeprav 41-letni napadalec, ki trenutno igra za Al Nassr v Savdski Arabiji, vstopa v zadnje obdobje svoje izjemne kariere, ostaja ena osrednjih osebnosti portugalske izbrane vrste.
"Je eden največjih igralcev v zgodovini," je o Ronaldu dejal Vitinha. "Zelo sem ponosen, da si z njim delim slačilnico, da se lahko učim od njega in vsak dan opazujem njegovo profesionalnost. Upam, da bomo svetovno prvenstvo osvojili z njim in tudi zanj."
Ronaldo je s Portugalsko že osvojil evropsko prvenstvo leta 2016 in dvakrat Ligo narodov, a naslov svetovnega prvaka mu v bogati karieri še manjka. Prav ta cilj naj bi bil v portugalski slačilnici eden največjih virov motivacije pred turnirjem, ki ga bodo gostile ZDA, Kanada in Mehika.
Vitinha je posebej izpostavil Ronaldov odnos do nogometa, ki po njegovih besedah še vedno navdihuje mlajše reprezentante. "Predvsem način, kako pristopa k nogometu: izjemno profesionalno in resno. Ničesar ne prepušča naključju. Na igrišče stopi z zavedanjem, da je stoodstotno pripravljen in da je za ekipo naredil vse, kar je bilo mogoče," je dodal vezist PSG-ja.
Čeprav Portugalska sodi med reprezentance, ki bodo na svetovnem prvenstvu merile zelo visoko, Vitinha opozarja, da v slačilnici ne želijo prehitevati dogodkov.
"Želimo si le zmagovati," je priznal. "Vemo, da bo težko, a hkrati se zavedamo, da nima smisla že zdaj preveč razmišljati o finalu ali dvigu pokala, čeprav je to naš cilj. Iti moramo korak za korakom. To je vedno najboljši pristop. Trenutno mora biti naš fokus na skupinskem delu. Če bomo tam uspešni, bomo lahko začeli razmišljati naprej."
