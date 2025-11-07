Vizinger s 'hat-trickom' potopil Koper

Mura je s "hat-trickom" Daria Vizingerja prišla do tretje zmage v sezoni, neporažena pa je vse od 28. septembra. Varovanci Darjana Slavica so ostali na osmem mestu, a se približali tekmecem pred njimi. Koper je končal niz štirih zaporednih zmag proti Muri v prvenstvu, Zoran Zeljković pa je na klopi Kopra, odkar je pred mesecem dni prevzel kanarčke, doživel prvi poraz.

Mura je povedla že v šesti minuti, ko je po sijajni podaji z desne Faada Sane z glavo zadel Vizinger in Metoda Jurharja premagal med nogama. Glavni sodnik Slavko Vinčić je v 12. minuti pokazal na belo piko, potem ko je nespretno v obrambi posredoval Luka Bobičanec in pohodil Frana Tomeka, Josip Iličić pa je nato za prvi zadetek v prvenstvu uspešno izvedel najstrožjo kazen.

Iličić je v 19. minuti s sijajno podajo s peto zaposlil Isaaca Matonda, a je ta iz ugodnega položaja slabo streljal. Mura je bila nato spet nevarnejša. Jurhar je v 29. minuti preprečil avtogol gostov, potem ko je Ivan Jelić Balta z glavo preusmeril predložek murašev. So pa domači znova povedli v 33. minuti, ko je preusmerjen predložek kapetana Nina Koutra nekako padel v osrčje vratarjevega prostora, z desnico pa je žogo za Jurharjev hrbet znova poslal Vizinger.

Na drugi strani je Leo Rimac v 36. nenatančno meril z glavo, v sodnikovem dodatku pa je na nasprotni strani žogo slabo zadel Raphael Hofer, a je ta skorajda končala v mreži Jurharjevih vrat. V drugem polčasu je najprej s svojo slabšo nogo v 49. minuti poskusil Niko Kasalo, a Jurhar ni imel večjih težav. Nekaj več jih je imel v 52. minuti na drugi strani Nejc Dermastija, potem ko je podaja Kamila Manserija izpadla kot strel, domači čuvaj mreže pa jo je uspešno odbil.

V 58. minuti je bila Mura blizu vodstva s 3:1, a je podajo Bobičanca s peto premalo proti vratom usmeril Nejc Ajhmajer. Čeprav so imeli gosti terensko premoč, si resnih priložnosti do 76. minute niso priigrali. Nato pa je po podobni akciji kot za zadetek Vizingerja v peti minuti Rimac po odličnem predložku Manserija izenačil z glavo. Rezervist Andraž Ruedl se je v 83. minuti znašel v priložnosti vsega nekaj metrov od vrat, a je z glavo streljal čez gol. Njegov soigralec Iličić pa je z desnico z roba kazenskega prostora meril nenatančno.

Ko se je že zdelo, da se bo dvoboj končal brez zmagovalca, je po nespretnem posredovanju rezervista Bricea Negouaija v kazenskem prostoru padel Kouter. Vinčić je pokazal na belo piko. Zanesljiv izvajalec pa je bil Vizinger za svoj osmi gol v prvenstvu. Zadnja priložnost na tekmi je pripadla gostom, a je strel Jean-Pierra Longondaja z roba kazenskega strela obranil Dermastija.

Prva Liga Telemach, 15. krog, izidi:

Mura - Koper 3:2 (2:1)

Vizinger 6., 33. 93./11-m; Iličić 15./11-m, Rimac 76.