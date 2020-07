Vizinger: Zagotovo mi je ljubši naslov s Celjem kot z Rijeko

Dario Vizinger je bil eden od junakov tudi na zadnji tekmi z Olimpijo, ki je odločala o tem, komu bo romal naslov prvaka za sezono 2019/20. Zabil je gol za vodstvo z 2:1, ki je Olimpijo pol ure do konca tekme postavil v sila neprijeten položaj. Zmaji so sicer še uspeli izenačiti na 2:2, a bi za naslov prvaka potrebovali zmago.

"Dosegel sem nekaj sijajnih golov v tej sezoni, toda ta mi je zagotovo najbolj pri srcu," se je zadetka na tekmi z Olimpijo, ki še zdaleč ni bil med njegovimi najbolj atraktivnimi, za hrvaški portal 24sata spomnil Vizinger. Hrvat ima za seboj izvrstno sezono: zaključil jo je na drugem mestu najboljših strelcev lige (23 zadetkov), pred njim je bil le rojakAnte Vukušić (Olimpija/26)."Proslavili smo po koncu tekme, a ne preveč. Že 12. avgusta se začenja nova sezona in ni ravno veliko časa za odmor. Tu so še kvalifikacije za Ligo prvakov. Ko sem prišel v Celje, me ljudje na ulici niso prepoznali. Celjani niso veliko spremljali nogometa, toda ko smo nizali dobre rezultate, so se prebudili tudi oni," je še dodal Vizinger. Ta je z dobrimi igrami v tej sezoni opozoril nase in prišel na radar oglednikov iz tujine, a si s tem ne beli glave. "Nisem se oziral na te zgodbice o prestopih. Veste, kako je s tem. Veliko ljudi je okoli vas, polni vam glavo … Osredotočal sem se izključno na nogomet," je razložil Vizinger.