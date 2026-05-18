Sreča v nesreči za Vizingerja: utrpel 'le' lažji pretres možganov

Napadalec Maribora Dario Vizinger je po grdem trku in neprijetnem udarcu v glavo na tekmi z Muro pristal v bolnišnici, a so dodatni pregledi prinesli olajšanje. Potrdili so, da je šlo za lažji pretres možganov, napadalcu Maribora pa je ostala le posledica udarca v obliki otekline. Čaka ga nekajdnevno mirovanje.