Sreča v nesreči za Vizingerja: utrpel 'le' lažji pretres možganov

Za 26-letnega hrvaškega napadalca se je gostovanje v Murski Soboti, kjer je še v jesenskem delu sezone nosil dres Mure, končalo predčasno in z odhodom v bolnišnico na dodatne preglede. Sprva je hud trk vzbudil precej skrbi, a so izvidi pokazali, da hujših posledic ni.
Vizinger je v Maribor prišel v zimskem prestopnem roku prav iz Mure, kjer je v prvem delu sezone blestel in bil eden najbolj razpoloženih napadalcev državnega prvenstva. V vijoličastem dresu prave forme še ni našel. Po 13 nastopih za Maribor še vedno čaka na prvenec.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.