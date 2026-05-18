Nogomet

Sreča v nesreči za Vizingerja: utrpel 'le' lažji pretres možganov

Maribor, 18. 05. 2026 14.19 pred 10 minutami 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Dario Vizinger

Napadalec Maribora Dario Vizinger je po grdem trku in neprijetnem udarcu v glavo na tekmi z Muro pristal v bolnišnici, a so dodatni pregledi prinesli olajšanje. Potrdili so, da je šlo za lažji pretres možganov, napadalcu Maribora pa je ostala le posledica udarca v obliki otekline. Čaka ga nekajdnevno mirovanje.

Za 26-letnega hrvaškega napadalca se je gostovanje v Murski Soboti, kjer je še v jesenskem delu sezone nosil dres Mure, končalo predčasno in z odhodom v bolnišnico na dodatne preglede. Sprva je hud trk vzbudil precej skrbi, a so izvidi pokazali, da hujših posledic ni.

Vizinger je v Maribor prišel v zimskem prestopnem roku prav iz Mure, kjer je v prvem delu sezone blestel in bil eden najbolj razpoloženih napadalcev državnega prvenstva. V vijoličastem dresu prave forme še ni našel. Po 13 nastopih za Maribor še vedno čaka na prvenec.

nogomet maribor vizinger

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Znana Slovenka prvič postala mamica
Imate enega otroka raje kot drugega?
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
To je pričeska, o kateri govori ves internet
Na posestvo se vrača priljubljena Urška
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
Kožni rak se pogosto začne tako
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Računi za elektriko padajo – a le tistim, ki poznajo ta trik
Paris Hilton v najbolj vroči izdaji doslej
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
Delovna akcija: Prenova prostorov društva Križemrok
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kmetija
Rocketman
