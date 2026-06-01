Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Vizumska zmeda: Južna Afrika preložila pot na SP

Johannesburg, 01. 06. 2026 15.50 pred 24 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
S.V. STA
Južna Afrika

Nogometna reprezentanca Južne Afrike je bila zaradi težav z vizumi prisiljena preložiti svoj odhod na svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiko in Kanado, je v nedeljo sporočila tamkajšnja nogometna zveza (SAFA).

"Članska reprezentanca se sooča z zapleti pri pridobivanju vizumov za nekatere igralce in člane strokovnega štaba, zato ekipa v nedeljo dopoldne ni mogla odpotovati v Severno Ameriko, kot smo sprva načrtovali," je v zvezi s tem zapisala krovna zveza.

"Vsi nogometaši so prejeli vizume za potovanje v ZDA, brez njih pa so ostali pomočnik selektorja, reprezentančni zdravnik, vodja varnosti in eden od analitikov," je še zapisala omenjena zveza.

Bafana Bafana, kot privrženci imenujejo reprezentanco Južne Afrike, bo zaključne priprave za mundial med 11. junijem in 19. julijem začela v Mehiki. Tam jo čaka uvodna tekma proti domači reprezentanci, v skupini A sta tudi Češka in Južna Koreja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet južna afrika svetovno prvenstvo
24ur.com Južna Afrika zavrača zaseg sankcionirane ruske superjahte
24ur.com Soigralci Oblaka zaradi necepljenosti ostali brez nastopa
24ur.com Južna Afrika želi gostiti olimpijske igre
Moskisvet.com Grozljivka na letalu, 30 minut in vsi nogometaši bi umrli
24ur.com De Laurentiis: Nehajte mi govoriti o afriških igralcih!
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
03. 06. 2026 15.39
Sramota je edina prava beseda
Odgovori
0 0
borjac
03. 06. 2026 09.01
Nogometne reprezentance so se borile po celem Svetu za uvrstitev na Svetovno nogometno prvenstvo v ZDA , sedaj ko so se uvrstili , so ugotovili da to niti ni pomembno , KAJTI KDO BO IGRAL NA SVETOVNEM PRVENSTVU BODO ODLOČALI AMERIČANI Z VIZAMI !!!! SRAMOTA ZA FIFO , SRAMOTA ZA INFANTINA , SRAMOTNO ZA ORGANIZATORJE !!!!!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763