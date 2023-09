Vladimir Vermezović novi trener Mure

Trenersko kariero je začel v Teleoptiku, nato pa se preselil na klop Partizana, kamor se je vrnil v sezoni 2012/13 in z njimi osvojil naslov državnih prvakov. Bil je tudi trener Spartaka iz Trnave, Budučnosti in južnoafriških Kaizer Chiefs in Orlando Pirates. Pogodbo z Muro je podpisal do konca te sezone

"Glede na situacijo in naše zmožnosti smo se odločili za izkušenega trenerja Vladimirja Vermezovića, saj so naši pogledi na usmeritve in cilje kluba skupni. Dobili smo karizmatičnega in delavnega trenerja, ki ima bogat življenjepis. Verjamem, da bo s svojimi izkušnjami pripomogel k temu, da se bo krivulja začela obračati navzgor," je dejal predsednik kluba Robert Kuzmič.

"Po pogovoru s predsednikom, športnim direktorjem in tehničnim direktorjem, sem se videl v ambicioznih načrtih kluba, kjer ni izključena tudi borba za sam vrh. Seveda bo poudarek tudi na razvoju mladih nogometašev, prav tako je zelo pomemben rezultat. Vesel sem, da sem ponovno v črno-belem, saj ta barva predstavlja velik del mojega življenja. S strokovnim kadrom se bomo zavzemali za to, da ljubezen, ki jo kažejo ti čudoviti navijači, prenesemo v slačilnico. To bo prvi cilj," pa je ob prihodu v Mursko Soboto dejal Vermezović.