Vlahović globoko v sodnikovem podaljšku rešil Staro damo pred porazom

Bologna se je favorizirani četi Massimiliana Allegrija odlično zoperstavila, dobro igro pa je nadgradila z golom Marka Arnautovića v 52. minuti tekme. Juventus je dolgo iskal pot do izenačenja, po izključitvi Adame Soumaora in Garyja Medela v 84. minuti tekme, pa se je zdelo, da bi lahko Juventus prišel celo do popolnega preobrata. Ni šlo, je pa za točko poskrbel Dušan Vlahović v peti minuti sodnikovega dodatka drugega polčasa, ko je z glavo poskrbel za delitev točk v Torinu.

Zadnjeuvrščena Salernitana do zmage v Genovi

Zadnjeuvrščena Salernitana je v 33. krogu italijanske nogometne lige v gosteh premagala Sampdorio z 2:1, Empoli pa je v gosteh pri Udinesesju izgubil z 1:4. Salernitana, pri kateri je Vid Belec branil od 70. minute, je že po šestih minutah vodila z 2:0 in tokrat zdržala do konca za zmago, ki jo je sicer ohranila v boju za obstanek, a bo to težko dosegla ob dejstvu, da ima za rešilnim 17. mestom devet točk zaostanka, a tudi še dve tekmi v dobrem.

Empoli, pri katerem ni igral Leo Štulac, zato pa je bil Petar Stojanović na igrišču do 71. minute, je tokrat pokleknil v Vidmu, kjer je domači Udinese s tremi goli v drugem polčasu tekmo odločil v svoj prid. Na prvi današnji tekmi je Cagliari, ki drži 17. mesto, ob obisku enega svojih najboljših nogometašev v zgodovini, nekdanjega urugvajskega reprezentanta Enza Francescolija, dosegel pomembno zmago v boju za obstanek, ko je z 1:0 ugnal Sassuolo.