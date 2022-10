Vlahović poskrbel za zmago Juventusa na torinskem derbiju

Skupno že 155. torinski derbi v serie A je bil ves čas izenačen, bolj odločni pa so bili gosti. Obračun je odločil šesti zadetek Dušana Vlahovića v prvenstvu, potem ko se je srbski napadalec najbolj spretno odzval po kotu in iz bližine dosegel edini gol na tekmi.

Na prvem današnjem obračunu je Empoli na domači zelenici z 1:0 ugnal Monzo in napredoval na deseto mesto. Petar Stojanović je za domačine igral 61 minut in v 17. prejel rumeni karton, Lovra Štubljarja pa zaradi poškodbe vnovič ni bilo v kadru Empolija. Edini gol na tekmi je dosegel Nicolas Haas v 11. minuti.

Ob 20.45 bo še obračun drugouvrščene Atalante (21 točk) in devetega Sassuola (12). Z zmago bi ekipa iz Bergama vsaj začasno skočila na vrh prvenstvene lestvice, kjer je Napoli s 23 točkami.

V nedeljo bo Inter Samirja Handanovića gostil Salernitano, Lazio pa Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića. Preostale tekme so Spezia - Cremonese, Napoli - Bologna ter Verona - Milan. Krog se bo v ponedeljek zaključil z obračunoma Sampdoria - Roma in Lecce - Fiorentina.