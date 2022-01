Vlahović (prav na rojstni dan) uradno okrepil Juventus

Dušan Vlahović je končal zelo uspešno obdobje pri Fiorentini in se preselil severneje k torinskemu Juventusu. S Staro damo je podpisal štiri in polletno pogodbo, ki mu bo na leto navrgla sedem milijonov evrov.

Od berlinske Herthe so si do konca sezone sposodili poljskega napadalca Krzysztofa Piateka, ki ga lahko poleti za 15 milijonov evrov tudi odkupijo, milijon manj pa so odšteli za Lillovega krilnega napadalca Jonathana Ikoneja. Poljaku in Francozu naj bi se do konca prestopnega roka pridružil še brazilski napadalec Arthur Cabral. Za 23-letnika naj bi bili Baslu pripravljen odšteti 14 milijonov evrov in dodati še dva milijona evrov bonusov.