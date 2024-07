Kaos in tožbe po finalu Cope Americe: navijači zahtevajo odškodnine

ZDA so gostile letošnje tekmovanje najboljših nogometnih reprezentanc v Južni, Srednji in Severni Ameriki, ki naj bi služil kot generalka za prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bosta poleg ZDA gostili tudi njeni sosedi, Kanada in Mehika. Američani so bili, milo rečeno, slabo pripravljeni na strastne in razgrete navijače predvsem južnoameriških ekip. Največji kaos je nastal na finalni tekmi med Argentino in Kolumbijo.

Operaterji stadiona Hard Rock v Miamiju in južnoameriška nogometna zveza CONMEBOL se soočajo z več tožbami po kaotični nedeljski tekmi med Argentino in Kolumbijo. Navijači trdijo, da organizatorji niso ustrezno nadzorovali množice na dan tekme, kar je povzročilo, da so nekateri gledalci kljub plačilu po tisoč dolarjev za vstopnice ostali zunaj stadiona.

Policistov in varnostnikov je bilo premalo. FOTO: AP icon-expand

Po zadnjih podatkih je bilo vloženih vsaj pet tožb proti organizatorjem na stadionu Hard Rock v Miamiju. CONMEBOL in skrbniki stadiona niso komentirali tekočih sodnih postopkov, pričakovati pa je še več tožb.

Dve skupini navijačev zahtevata več kot 100.000 dolarjev odškodnine zaradi zavrnitve vstopa na stadion kljub kupljenim vstopnicam za finale Cope Americe 2024 med Argentino in Kolumbijo, poroča ameriški ESPN. Na tisoče navijačev je bilo spuščenih na stadion brez vstopnic, kar je zamaknilo začetek tekme za več kot eno uro. Ko je stadion dosegel polno kapaciteto, so bila vrata zaprta, kar je preprečilo vstop številnim imetnikom vstopnic.

Ogromno navijačev je ostalo pred stadionom, saj je bil ta že poln zaradi tistih, ki vstopnic sploh niso kupili. FOTO: AP icon-expand

CONMEBOL je pod drobnogledom zaradi slabe organizacije dogodka. Navijači so se pred vrati začeli zbirati več ur pred začetkom tekme, a je zaradi nezadostnega števila osebja in varnostnih ukrepov na tisoče ljudi vstopilo brez preverjanja vstopnic. Policija je po dogodku sporočila, da so opravili 27 aretacij in obravnavali 116 incidentov.

Zaradi kaosa, ki je vladal, je bilo aretiranih 27 ljudi. FOTO: AP icon-expand

Odvetniki oškodovancev trdijo, da bi morali organizatorji najeti več policistov in varnostnikov, a so se raje odločili za dobiček pred varnostjo. Po njihovem mnenju je šlo za 'hitro zaslužkarstvo', saj naj bi denar, namenjen za varnostne ukrepe, uporabili za druge namene.

Navijačica, ki je kupila vstopnice za svoje starše in moža, ki bi moral prvič v življenju videti svojo reprezentanco v finalu Cope Americe, je vložila tožbo le 15 ur po tekmi. Trdi, da je kupila štiri vstopnice za finale, vredne več kot 4.300 dolarjev, a ji je bil vstop zavrnjen zaradi prenatrpanosti in pomanjkljivih varnostnih ukrepov. V tožbi navaja, da so organizatorji neuspešno zagotavljali ustrezne ukrepe za nadzor množic, varnostne protokole in preverjanje vstopnic. Zaradi velikega števila posameznikov, ki so nezakonito vstopili, je utrpela finančno izgubo, čustveno stisko in druge škode.

Druga navijačica trdi, da ji je bil vstop zavrnjen, nato pa je bila poteptana v stampedu, pri čemer so bili uničeni tudi njeni vrednejši predmeti zaradi popolnega neupoštevanja varnostnih pravil s strani ostalih gledalcev in osebja.