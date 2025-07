Voda že teče v grlo: Arsenal si je za sklenitev dogovora postavil rok

Pri Arsenalu si v letošnjem poletju močno želijo v svoje vrste pripeljati centralnega napadalca, še zlasti se zanimajo za našega Benjamina Šeška in Šveda Viktorja Gyokeresa. Že dlje časa se pogovarjajo z njima in tudi njunima kluboma Leipzigom in Sportingom, do dogovora pa do zdaj še niso uspeli priti. Kot poročajo angleški mediji, so si pri Arsenalu postavili rok; časa, da z enim od njiju končno dosežejo sporazum, imajo do konca julija.