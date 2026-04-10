Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Vodenje azzurrov začasno prevzema Baldini

Rim, 10. 04. 2026 15.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Silvio Baldini

Selektor italijanske nogometne reprezentance do 21 let Silvio Baldini bo junija na dveh prijateljskih tekmah vodil člansko ekipo, je danes sporočila nacionalna nogometna zveza FIGC. Italija je po odstopu Gennara Gattusa prejšnji teden ostala brez selektorja.

FOTO: Profimedia

Gennaro Gattuso je prejšnji teden odstopil s položaja, potem ko Italija po porazu proti Bosni in Hercegovini po enajstmetrovkah v dodatnih kvalifikacijah že tretjič zaporedoma ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu.

Azzurri bodo 3. junija gostovali pri Luksemburgu, štiri dni kasneje pa se bodo v Heraklionu pomerili z Grčijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Za vrnitev na igrišče junija bo reprezentanco vodil Silvio Baldini," je v kratki izjavi sporočila krovna zveza.

FOTO: Profimedia

Baldini, ki je od julija selektor reprezentance do 21 let, je znan po svojih nenavadnih metodah treninga. Oktobra je nekdanji trener Palerma, Parme in Empolija prisilil mlado reprezentanco, da je trenirala z obliži na očeh, da bi izboljšala svojo koncentracijo.

FOTO: Profimedia

Italija ne bo imenovala novega stalnega selektorja do junijskih predsedniških volitev FIGC.

Gattuso je bil na svojem položaju manj kot eno leto. Novi selektor bo četrti selektor Italije od junija 2023.

nogomet italija silvio baldini gennaro gattuso

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641