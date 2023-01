Vodenje Bruggeja prevzel nekdanji angleški reprezentant

Scott Parker je v bogati karieri igral za Charlton Athletic, Norwich City, Chelsea, Newcastle United, West Ham United, Tottenham Hotspur in Fulham, v angleški vrsti pa je zbral 18 nastopov. Trenersko kariero je začel v mladinski ekipi Tottenhama, leta 2018 pa se je pridružil Fulhamu in ekipi najprej Slaviše Jokanovića, nato pa še Claudia Ranierija , ki ga je naslednje leto tudi zamenjal.

Na klopi kluba je Parker nadomestil Carla Hoefkensa, ki je klub vodil le pol leta in ga pripeljal v osmino finala Lige prvakov, kjer bo igral z Benfico. V skupinskem delu je Brugge dosegel odmevne zmage nad Bayer Leverkusnom, Portom in Atleticom iz Madrida z Janom Oblakom. Razlog za konec sodelovanja med 44-letnikom iz Lierja in 18-kratnim belgijskim prvakom je niz slabših izidov v domačem prvenstvu, vključno s porazom v pokalu proti St. Truidnu ter neodločenim izidom v prvenstvu proti Leuvnu.