Vodilna Liverpool in Arsenal le remizirala, Forest izkoristil priložnost

V 20. krogu angleškega nogometnega prvenstva so največ profitirali nogometaši Foresta, ki so v Wolverhamptonu dosegli šesto zaporedno premierligaško zmago (0:3). S tem so se na drugem mestu točkovno poravnali z Arsenalom, ki je na jugu Anglije remiziral proti Brightonu (1:1). Z delitvijo točk so se razšli tudi nogometaši Liverpoola, ki so z večnim rivalom Manchester Unitedom po napetem drugem polčasu igrali 2:2. Chelsea je zgolj remiziral proti Crystal Palaceu (1:1), Manchester City pa je visoko ugnal West Ham (4:1) in zabeležil drugo zaporedno zmago.