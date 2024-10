Vodilna trojica PSG, Monaco in Marseille tudi tokrat uspešna

V Monaku je Montpellier povedel z 1:0. Rabby Nzingoula je zadel v 16. minuti, v 32. pa je izid poravnal Folarin Balogun. Lamine Camara pa je v osmi minuti sodniškega dodatka drugega polčasa prinesel zmago Monacu.

Pred tem sta se ekipi Lensa in Nice razšli z 0:0, Le Havre pa je izgubil proti Lillu z 0:3. Vse tri gole je dosegel Jonathan David, in sicer v 23., 35. in 79. minuti. Kanadčan je zdaj pri skupno petih zadetkih.