Vodilni Arsenal v mestnem obračunu boljši od Fulhama

Topničarji so v generalki za torkovo povratno domačo polfinalno tekmo v ligi prvakov proti Atleticu iz Madrida (na prvi tekmi je bilo 1:1) ugnali mestne tekmece iz zahodnega dela Londona. Izbranci španskega stratega Mikela Artete so vse dvome o zmagi razrešili v prvi polovici tekme, ko je dva gola dosegel Šved Viktor Gyökeres (9. in 45.+4), enega pa Bukayo Saka (40.).

Danes so bile še tri tekme. Brentford je bil v drugem današnjem londonskem obračunu boljši od West Hama s 3:0. Za gostitelje, ki so se po zmagi povzpeli na visoko šesto mesto, so zadeli Konstantinos Mavropanos (15./avtogol), Igor Thiago (54./11 m) in Mikkel Damsgaard (82.). West Ham se krčevito bori za obstanek, tri kroge pred koncem je na 17. mestu, njegov mestni tekmec Tottenham, ki ga v nedeljo v Birminghamu čaka obračun proti Aston Villi, pa ima dve točki manj.