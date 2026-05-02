Nogomet

Vodilni Arsenal v mestnem obračunu boljši od Fulhama

London, 02. 05. 2026 20.47 pred eno minuto 2 min branja 0

STA
Arsenal - Fulham

Nogometaši Arsenala so v 35. krogu angleškega prvenstva pred domačimi gledalci premagali Fulham s 3:0 in imajo znova šest točk prednosti pred drugouvrščenim Manchester Cityjem, ki bo v ponedeljek gostoval pri Evertonu, v dobrem pa ima tudi zaostalo tekmo proti Crystal Palaceu.

FOTO: Profimedia

Topničarji so v generalki za torkovo povratno domačo polfinalno tekmo v ligi prvakov proti Atleticu iz Madrida (na prvi tekmi je bilo 1:1) ugnali mestne tekmece iz zahodnega dela Londona. Izbranci španskega stratega Mikela Artete so vse dvome o zmagi razrešili v prvi polovici tekme, ko je dva gola dosegel Šved Viktor Gyökeres (9. in 45.+4), enega pa Bukayo Saka (40.). Polfinalni obračun proti Atletom si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Danes so bile še tri tekme. Brentford je bil v drugem današnjem londonskem obračunu boljši od West Hama s 3:0. Za gostitelje, ki so se po zmagi povzpeli na visoko šesto mesto, so zadeli Konstantinos Mavropanos (15./avtogol), Igor Thiago (54./11 m) in Mikkel Damsgaard (82.). West Ham se krčevito bori za obstanek, tri kroge pred koncem je na 17. mestu, njegov mestni tekmec Tottenham, ki ga v nedeljo v Birminghamu čaka obračun proti Aston Villi, pa ima dve točki manj.

FOTO: Profimedia

Newcastle je bil doma boljši od Brightona s 3:1. Za srake so zadeli William Osula (12.), Dan Burn (24.) in Harvey Barnes (90.+5), za goste pa je edini gol dosegel Jack Hinshelwood (61.). Že odpisani Wolverhampton in Sunderland sta se razšla z 1:1. Leeds je na petkovi uvodni tekmi kroga pred domačimi gledalci ugnal Burnley s 3:1, slovenski reprezentančni branilec Jaka Bijol pa je odigral celo tekmo za Leeds.

Po doslej odigranih tekmah je v vodstvu Arsenal s 76 točkami. Manchester City je z dvema tekmama manj zbral 70, Manchester United 61, Liverpool in Aston Villa (vsi tekma manj) pa po 58 točk.

Izidi angleške Premier lige, 2. maj:

Brentford - West Ham 3:0 (1:0)

Newcastle - Brighton 3:1 (2:0)

Wolverhampton - Sunderland 1:1 (0:1)

Arsenal - Fulham 3:0 (3:0)

