Špansko prvenstvo se vedno bolj zapleta: Atletico tri tedne brez Suareza?

"Ekipa potrebuje gole Urugvajca na tej ciljni ravnini sezone, da bi z njimi poskusili osvojiti državni naslov, kar se zdi iz tekme v tekmo težje dosegljivo," je zapisal AS , ki dodaja Suarezove številke iz aktualne sezone, njegove prve v Madridu. Zbral je že 19 golov, zanje pa je potreboval vsega 35 strelov v okvir vrat.

Če se bodo najbolj črnoglede napovedi uresničile, bo Luis Suarez izpustil ligaške preizkušnje z Eibarjem, Huesco in Athletic Bilbaom. Madridski športni dnevnik AS je na svoji spletni strani zapisal, da so si v klubu za cilj postavili Urugvajčev povratek na majskem obračunu z Elchejem (2. 5.), a bo seveda vse odvisno od okrevanja.

Vračajo se Felix, Carrasco in Savić

A v zadnjih tednih, ko se je pred golom ustavilo Suarezu, se je posledično tudi Atleticu, čigar vratar je Slovenec Jan Oblak. Nazadnje so bili madridski rdeče-beli sploh v prvem polčasu močno nadigrani med gostovanjem pri Sevilli, kjer so nato izgubili z 0:1, Suarez pa je obračun sklenil brez zrele priložnosti za zadetek.

ASše poroča, da je dobra novica za trenerja Diega Simeoneja ta, da so povsem okrevali napadalec Joao Felix, krilni nogometaš Yannick Ferreira Carrascoin branilec Stefan Savić. Madridčani bodo spet gostovali v Sevilli, tokrat pri Real Betisu, ki je na lestvici le mesto za mestnim tekmecem Sevillo. Suarez zaradi rumenih kartonov sicer niti ne bi imel pravice nastopa v tem krogu državnega prvenstva.

"Luis Suarez je utrpel poškodbo mišice leve noge. Naš igralec je po tem, ko je začutil bolečine med sredinim treningom, prestal zdravniški pregled pri zdravniški službi kluba, ki je potrdila poškodbo urugvajskega reprezentanta. Vse bo odvisno od nadaljnjega poteka,"je brez postavljanja roka za okrevanje v sporočilu za javnost zapisal Atletico.