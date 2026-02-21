Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Vodilni Bayern slavil proti Eintrachtu Alberta Riere

Berlin, 21. 02. 2026 17.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ž.Ž.
Munchenski Bayern zadržal prednost treh golov pred Eintrachtom.

Nogometaši Bayerna so v 23. krogu nemškega prvenstva z manjšimi težavami premagali Eintracht iz Frankfurta, ki ga je pred kratkim prevzel nekdanji trener Celja Albert Riera. Vodilna bavarska zasedba je vodila s 3:0, na koncu pa zmagala s 3:2, pred drugouvrščeno Borussio iz Dortmunda, ki bo ob 18.30 gostovala v Leipzigu, pa ima devet točk prednosti.

Eintracht iz Frankfurta je prevzel Albert Riera.
Eintracht iz Frankfurta je prevzel Albert Riera.
FOTO: Profimedia

Bayern je temelje za zmago postavil v prvi polovici tekme, ko sta med 16. in 20. minuto zadela Aleksandar Pavlović in Harry Kane. Angleški reprezentančni napadalec je v 68. minuti povišal na 3:0. Dvakratni strelec Kane je v tej sezoni dosegel že 28 golov v bundesligi, na drugem mestu je njegov kolumbijski klubski soigralec Luis Diaz, ki je dosegel 13 zadetkov.

Munchenski Bayern zadržal prednost treh golov pred Eintrachtom.
Munchenski Bayern zadržal prednost treh golov pred Eintrachtom.
FOTO: Profimedia

V zadnjem delu tekme je ekipa iz Frankfurta zagrozila nemškemu nogometnemu velikanu. Po golih Jonathana Burkardta (76./11 m) in Francoza Arnauda Kalimuendoja (86.) so gosti povsem zadihali za ovratnik papirnatim favoritom iz Münchna, njihove zmage pa niso ogrozili.

Munchenski Bayern zadržal prednost treh golov pred Eintrachtom.
Munchenski Bayern zadržal prednost treh golov pred Eintrachtom.
FOTO: Profimedia

Berlinski Union je pred domačimi gledalci premagal Bayer iz Leverkusna, zmagoviti gol pa je v 28. minuti dosegel Rani Khedira, mlajši brat že upokojenega in veliko bolj znanega Samija.

Preberi še Riera s Frankfurtom do zmage, uspešen tudi Bayern

Wolfsburg je doma klonil proti Augsburgu z 2:3. Za gostitelje sta zadela Yannick Gerhardt in Kento Shiogai, za gostujočo bavarsko ekipo pa Rodrigo Ribeiro, Michael Gregoritsch in Elvis Rexhbecaj. Slednji je zmagoviti gol dosegel v tretji minuti sodnikovega podaljška.

Köln in Hoffenheim sta se razšla z neodločenim izidom 2:2. Pri gostiteljih sta se med strelce vpisala Ragnar Ache in Said El Mala, pri gostih pa Ozan Kabak in Andrej Kramarić.

Na petkovi uvodni tekmi sta se Mainz in HSV razšla z neodločenim izidom 1:1.

V nedeljo bodo še zadnje tri tekme, pari so Freiburg - Borussia Mönchengladbach, St. Pauli - Werder Bremen in Heidenheim - Stuttgart.

Po nepopolnem krogu je na vrhu Bayern s 60 točkami. Borussia Dortmund je ob tekmi manj zbrala 51 točk, Hoffenheim 46, Stuttgart 42, Leipzig 40, Bayer Leverkusen 39, Eintracht Frankfurt pa je z 31 točkami sedmi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi 23. kroga Bundeslige:

Mainz - Hamburg 1:1 (1:0)

Bayern München - Eintracht Frankfurt 3:2 (2:0)

Köln - Hoffenheim 2:2 (1:1)

Union Berlin - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)

Wolfsburg - Augsburg 2:3 (1:1)

Leipzig - Borussia Dortmund -:-

bundesliga eintracht bayern albert riera

Drama v Stožicah: Olimpija s pozno enajstmetrovko do remija proti Kopru

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Prebujanja
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543