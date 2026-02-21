Vodilni Bayern slavil proti Eintrachtu Alberta Riere

Bayern je temelje za zmago postavil v prvi polovici tekme, ko sta med 16. in 20. minuto zadela Aleksandar Pavlović in Harry Kane. Angleški reprezentančni napadalec je v 68. minuti povišal na 3:0. Dvakratni strelec Kane je v tej sezoni dosegel že 28 golov v bundesligi, na drugem mestu je njegov kolumbijski klubski soigralec Luis Diaz, ki je dosegel 13 zadetkov.
V zadnjem delu tekme je ekipa iz Frankfurta zagrozila nemškemu nogometnemu velikanu. Po golih Jonathana Burkardta (76./11 m) in Francoza Arnauda Kalimuendoja (86.) so gosti povsem zadihali za ovratnik papirnatim favoritom iz Münchna, njihove zmage pa niso ogrozili.
Berlinski Union je pred domačimi gledalci premagal Bayer iz Leverkusna, zmagoviti gol pa je v 28. minuti dosegel Rani Khedira, mlajši brat že upokojenega in veliko bolj znanega Samija.
Wolfsburg je doma klonil proti Augsburgu z 2:3. Za gostitelje sta zadela Yannick Gerhardt in Kento Shiogai, za gostujočo bavarsko ekipo pa Rodrigo Ribeiro, Michael Gregoritsch in Elvis Rexhbecaj. Slednji je zmagoviti gol dosegel v tretji minuti sodnikovega podaljška.
Köln in Hoffenheim sta se razšla z neodločenim izidom 2:2. Pri gostiteljih sta se med strelce vpisala Ragnar Ache in Said El Mala, pri gostih pa Ozan Kabak in Andrej Kramarić.
Na petkovi uvodni tekmi sta se Mainz in HSV razšla z neodločenim izidom 1:1.
V nedeljo bodo še zadnje tri tekme, pari so Freiburg - Borussia Mönchengladbach, St. Pauli - Werder Bremen in Heidenheim - Stuttgart.
Po nepopolnem krogu je na vrhu Bayern s 60 točkami. Borussia Dortmund je ob tekmi manj zbrala 51 točk, Hoffenheim 46, Stuttgart 42, Leipzig 40, Bayer Leverkusen 39, Eintracht Frankfurt pa je z 31 točkami sedmi.
* Izidi 23. kroga Bundeslige:
Mainz - Hamburg 1:1 (1:0)
Bayern München - Eintracht Frankfurt 3:2 (2:0)
Köln - Hoffenheim 2:2 (1:1)
Union Berlin - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)
Wolfsburg - Augsburg 2:3 (1:1)
Leipzig - Borussia Dortmund -:-
