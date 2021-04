Vodilni Lille le remiziral z Montpellierjem

Dvoboj v Lillu so na svojo stran kmalu nagnili igralci Montpellierja, potem ko je v 21. minuti zadel Andy Delort. Domači so do izenačenja prišli v 85. minuti, ko se je med strelce vpisal Luiz Araujo. V šesti minuti sodniškega dodatka je bil blizu zmagovitega zadetka za LilleBurak Yilmaz, toda izkazal se je vratar Montpellierja Jonas Omlin.

V soboto bosta tekmi Angers - Rennes (13.00) in Olympique Marseille - Lorient (17.00), v nedeljo pa še preostalih sedem obračunov. Ob 13.00 bo drugouvrščeni PSG gostil St. Etienne, ob 15.00 bodo tekme Dijon - Nica, Nimes - Racing Strasbourg, Brest - Lens in Reims - Metz, ob 17.05 bo tretjeuvrščeni Monaco gostoval pri Bordeauxu, ob 21.00 pa četrtouvrščeni Lyon pri Nantesu.