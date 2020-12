Vodilni Milan do nove zmage, Iličić zaradi naliva ostal brez tekme

Nogometaši Parme in Beneventa so se v 10. krogu italijanskega prvenstva razšli brez golov. Slovenski reprezentant Jasmin Kurtić je za Parmo odigral celotno tekmo, medtem ko je bil današnji dvoboj med Udinesejem in Atalanto Josipa Iličića prestavljen zaradi razmočenega in neprimernega igrišča v Vidmu. Vodilni AC Milan v večernem obračunu do nove zmage.

Vodilni Milan je v Genovi premagal Sampdorio z 2:1. Prvi gol za ekipo iz lombardijske prestolnice je dosegel Franck Kessie v izdihljajih prvega polčasa po strelu z 11-metrovke, na 2:0 pa je v 77. minuti povišal Samuel Castillejo. Na 1:2 je v 82. minuti znižal Albin Ekdal. icon-expand Franck Kessie (v sredini) je popeljal Milan v vodstvo, delo pa je dokončal Castillejo. FOTO: AP "Rossoneri" so po današnji zmagi, sicer osmi v tej sezoni, zadržali pet točk prednosti pred Interjem, ki je že v soboto na domačem igrišču premagal Bologno s 3:1. Slovenski vratarSamir Handanovićje branil celo tekmo za Inter. Na tretje mesto se je po današnji prepričljivi zmagi v Crotoneju s 4:0 povzpel Napoli. Za moštvo iz Neaplja so gole dosegli Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, Diego Demme in Andrea Petagna, na četrtem mestu pa je Juventus, ki je bil v sobotnem mestnem dvoboju boljši od Torina z 2:1. Za staro damo sta zadela Weston McKennie in Leonardo Bonucci, za Torino pa Nicolas N'Koulou. Verona in Cagliari sta se danes razšla z nedoločenim izidom 1:1, Roma in Sassuolo pa brez golov. Izidi nedeljskih tekem: Verona - Cagliari 1:1 (1:0)

Roma - Sassuolo 0:0

Parma - Benevento 0:0

(Jasmin Kurtić je igral celo tekmo za Parmo)

Crotone - Napoli 0:4(0:1)

Sampdoria - AC Milan 1:2 (0:1)

Udinese - Atalanta (prestavljeno)