Vodja gverilske skupine ugrabitev Diazovega očeta označil za napako

"To, da je severna vojna fronta ugrabila očeta Luisa Diaza, je bila napaka. Lucho (Diaz) je simbol Kolumbije, tako nanj gledamo v naši skupini," je zapisal vodja ELN Antonio Garcia na Telegramu.

Do ugrabitve je prišlo v karibskem departmaju La Guajira na severu Kolumbije, od koder prihaja Diaz. Šestindvajsetletnika zaradi tragičnih dogodkov na zadnjih tekmah ni bilo v kadru rdečih iz mesta Beatlov.

Starše nogometaša so ugrabili preteklo soboto. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je dejal, da so mater nogometaša rešili iz rok ugrabiteljev, njegovega očeta pa še vedno iščejo, je takrat pisala AFP.

Incident je grozil, da bo izničil pomembna mirovna pogajanja med uporniško skupino in levičarskim predsednikom Gustavom Petrom, ki so potekala ob šestmesečnem premirju, dodaja AFP.

V sredo so pogajalci ELN svojim vladnim kolegom priznali, da njihova enota severne fronte zadržuje Diazovega očeta. V sobotni objavi na Telegramu pa je Garcia svojim enotam naročil sodelovanje pri njegovem izpustu.

"Upamo, da bomo rešili položaj na terenu. To so smernice, ki so jih dobili poveljniki za njegovo čimprejšnjo izpustitev," je še dodal Garcia.