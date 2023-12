Vodstvo angleške Premier lige zaostrilo finančna pravila pri prestopih

Vodstvo elitne angleške nogometne lige je zaostrilo finančna pravila pri prestopih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Klubi bodo lahko stroške ob prestopih igralcev in trenerjev razporedili le na pet let pri vodenju svojih računov, s to potezo pa bodo angleški klubi v skladu s predpisi evropske nogometne zveze Uefe.

Uefa je že junija sporočila, da je odpravila vrzel, ki je klubom omogočala porazdelitev stroškov na daljše obdobje, torej ob podpisovanju daljših pogodb od petih let. AFP ob navajanju primerov daje poudarek predvsem na Chelsea, ki je v zadnjem času podpisal dolgotrajnejše pogodbe z več igralci. Z Mihajlom Mudrikom in Enzom Fernandezom so Londončani denimo podpisali pogodbo za osem let in pol.

icon-expand Enzo Fernandez in Mihajlo Mudrik sta se Chelseaju zavezala do konca junija 2031 FOTO: AP

Po prejšnjem pravilniku Premier lige so lahko klubi znesek prestopa in plače enakomerno porazdelili glede na dolžino pogodbe, posledično so v računovodskih knjigah prikazali manjše stroške na obračunano leto. Stroški na obračunsko leto bodo po novih pravilih ob maksimalni dolžini pogodbe na pet let za 100-milijonski prestop znašali 20 milijonov evrov na leto, ob tem bo treba nato prišteti še plačo igralca. Ob nekdanjih osemletnih pogodbah bi ta strošek brez vključene plače za igralca znašal 12,5 milijona evrov.

