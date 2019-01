Vodstvo Barcelone v Amsterdamu: prihod de Jonga zelo blizu

Predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu, izvršni direktor Oscar Grauin športna direktorja Pep Segurater Eric Abidal so se po poročanju madridskega dnevnika ASodpravili v Amsterdam, kjer se nameravajo z Ajaxom dogovoriti za poletni prestop obetavnega vezista Frenkieja de Jonga. Pogajanja med Amsterdamom in Barcelono so se za nekaj časa znašla v slepi ulici in že se je zdelo, da bo de Jonga pred nosom Barce speljal Paris Saint-Germain, a ob propadlem poletnem prestopu Antoina Griezmannatokrat Katalonci ničesar ne želijo prepustiti naključju, piše AS.

DEJONG

Na nizozemskem medtem že poročajo, da je vse dogovorjeno: De Telegraafje v sredini izdaji poročal o 90-milijonskem poslu, mogoče pa je, da bo cena nižja, če bo Barca v svoj "bratski" klub, druži ju seveda izročilo legendarnega Johana Cruyffa, poslala katerega od trenutnih članov svojega članskega moštva, denimo nizozemskega vratarja Jasperja Cillessena.

'Al Kelaifi bo želel maščevanje'

Prav s Cruyffom, ki je legenda obeh klubov, so v zadnjem času primerjali de Jonga, ki je z velikimi koraki po elitni nizozemski ligi prodrl tudi v člansko izbrano vrsto. ASše dodaja, da se pri Barceloni zdaj "bojijo" povračilnih ukrepov Paris Saint-Germaina in njegovega predsednika Naserja Al Kelaifija, ki je Kataloncem v pretekli sezoni že speljal Neymarja jr., medtem ko Barca dlje časa lovi tudi nezadovoljnega pariškega vezista Adriena Rabiota.

Na seznamu želja PSG naj bi bili Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Sergio Busquets, Samuel Umtitiin Marc-Andre ter Stegen. Vsi imajo vsaj 400-milijonske odkupne klavzule v pogodbah, razen vratarja Ter Stegna, za katerega lahko PSG plača 180 milijonov evrov odškodnine. Klavzula Lionela Messija, 700 milijonov evrov, je prav tako nedosegljiva, a glede na to, kako je klub lansko poletje zapustil Neymar jr., nihče na Camp Nouu ni povsem miren, glede na to, da je PSG klub, ki finančnih omejitev praktično ne pozna.

"Naser Al Kelaifi bo želel maščevanje,"piše AS. "Predsednik pariškega kluba nerad izgublja proti Barceloni na igrišču (še vedno ga pečejo porazi njegove ekipe proti Barceloni v Ligi prvakov) in v pisarnah, zato vedno, ko lahko, še bolj zagrize, še posebno če je posredi Josep Maria Bartomeu. Odnosi niso dobri že nekaj časa, bolje rečeno, so povsem razpadli, še naprej vztrajajo s Camp Noua, kjer želijo zaščititi svoje nogometaše. Če bi jim res želeli odpeljati katerega od tistih, ki si jih želijo, bodo tako kot v primeru Neymarja zahtevali celoten znesek odkupne klavzule."