Vodstvo in igralci lige dosegli dogovor: MLS se začenja v začetku aprila

"Dosegli smo okvirni kolektivni dogovor za naslednjih sedem let, ki bo veljal med letoma 2021 in 2027. Sporazum morata potrditi še odbora ekip lige MLS in članstvo sindikata igralcev MLSPA," je sporočilo vodstvo MSL in dodalo, da je zaradi pandemije covida-19 izgubilo milijardo dolarjev.

MLSPA je pred pogajanji poudarjalo, da sta obe strani februarja lani prišli do dogovora o petletni kolektivni pogodbi. A je sezono 2020 ogrozil covid-19 in so morali igralci pristati na nižje plače in druga znižanja v skupnem znesku več kot 120 milijonov evrov. Predstavniki lige pa so dodali, da se zaradi epidemije obeta upad prihodkov tudi v tej sezoni.

V ligi MLS igrajo trije klubi s slovenskimi igralci, v Portlandu je Aljaž Ivačič, v Chicagu Robert Berić, v Montrealu paAljaž Struna.