Nogomet

Vodstvo italijanske lige ostro napadlo kritičnega Rabiota

Rim, 08. 10. 2025 17.35

STA , A.M.
Vodstvo italijanske Serie A se je ostro odzvalo na kritično razmišljanje Adriena Rabiota o igranju ligaških tekem v tujini. Izvršni direktor italijanskega prvenstva Luigi De Siervo je članu Milana svetoval, naj pokaže več spoštovanja do vira svojega zaslužka.

Adrien Rabiot
Adrien Rabiot FOTO: AP

Adrien Rabiot je bil v pogovoru za časnik Figaro kritičen do odločitve vodstva tekmovanja, ki je dovolilo izvedbo tekme med Milanom in Comom februarja prihodnje leto v avstralskem Perthu. Milanov dom, stadion San Siro, bo 8. februarja sicer zaseden, ker bo tam potekala uvodna slovesnost zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini 2026.

Preberi še Uefa odobrila tekmo La Lige v ZDA in tekmo Serie A v Avstraliji

Francoz je podprl navijaške skupnosti v Evropi, ki takšne premike tekem označujejo za absurdne, lokalnim privržencem klubov nedosegljive in okoljsko nesprejemljive. "To je popolnoma noro. A v ozadju so finančni dogovori, ki imajo določen pomen, nanj pa nogometaši nimamo vpliva. Je pa noro potovati tako daleč, da igraš eno tekmo italijanskega prvenstva v Perthu," je dejal Rabiot.

Luigi De Siervo
Luigi De Siervo FOTO: AP

Luigi De Siervo se je odzval po zasedanju generalne skupščine združenja evropskih nogometnih klubov (EFC) v Rimu. Rabiotu je svetoval, naj bo tiho, šteje svoj denar in spoštuje odločitev kluba. "Rabiot pozablja, tako kot drugi igralci, ki služijo milijone, da je plačan, da igra nogomet. Moral bi pokazati več spoštovanja do svojega zaslužka in delodajalca. Milan si je zelo prizadeval, da je dobil možnost za igranje te tekme v tujini," je bil oster direktor tekmovanja.

O tej temi je govoril tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. Opozoril je, da je Uefa pred kratkim z veliko zadržki dovolila, da po eno ligaško tekmo v španski in italijanski ligi v sezoni 2025/26 odigrajo v tujini. Tekma španskega prvenstva med Barcelono in Villarrealom bo tako decembra v ameriškem Miamiju, tekma italijanskega prvenstva med Milanom in Comom pa v Perthu. "Nogomet je življenje naše skupnosti. Oblikuje ga ulica, klubi in nogometni privrženci. Če ga bomo preveč oddaljili od tega, potem ga lahko tudi zlomimo," je v zvezi s tem dejal Čeferin.

nogomet adrien rabiot serie a avstralija kritike
Definbahija
08. 10. 2025 17.56
+1
Prav mu dam. Recimo Bergamo je dosti bližje kot Perth. Oziroma ¾balkana navija za AC Milan. Lohk bi dali tekmo nekam na Balkan
