Vodstvo La Lige: PSG uničuje trg

"PSG na ta način dobiva sredstva z netržnimi načini, s katerimi uničuje trg. Prav tako so mu na voljo marketinška sredstva, ki ne odražajo resničnih tržnih vrednosti. Na ta način nelegalno povečuje športno moč in negativno vpliva na druge klube," so pri španski ligi zapisali v sporočilu. Vodstvo španske lige upa, da PSG v bodoče tega ne bo mogel več početi, pri tem se sklicuje na novo evropsko uredbo pri pridobivanju sredstev zunaj Evropske unije, ki je stopila v veljavo 12. julija letos.

PSG je danes podpisal pogodbo z Ousmanom Dembelejem, prestop iz španskega prvaka Barcelone je bil vreden 50 milijonov evrov. Podobno se je dogajalo tudi v preteklosti. Tako je leta 2019 iz katalonskega velikana v PSG prišel brazilski zvezdnik Neymar za 222 milijonov evrov.