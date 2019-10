Vodstvo LaLige želi zaradi protestov v Barceloni prestaviti 'el clasico'

Nekateri argentinski navijači, ki so morali lansko povratno tekmo finala pokala Libertadores med Boco Juniorsi in River Platom zaradi incidentov spremljati na madridskem Bernabeuu in ne v Buenos Airesu, zdaj pozivajo, da naj španska velikana tekmo odigrata na Bocinem stadionu Alberto J. Armando.

Prvi "el clasico" nove sezone španskega prvenstva bi moral prihodnji konec tedna (26. oktobra) gostiti stadion Camp Nou, kjer domuje Barcelona, a lahko bi se zgodilo, da tekme sploh ne bo. Vodstvo tekmovanja zahteva, da se obračun iz katalonske prestolnice prestavi v Madrid na stadion Reala, Santiago Bernabeu, po informacijah v španskih medijih pa vodstvo obeh klubov spremembam ni naklonjeno.

Real bi po informacijah madridskega dnevnika ASpodprl preložitev "clasica", medtem ko tudi pri Barceloni brez uradnih objav čakajo na razvoj dogodkov. Opozarjali naj bi tudi na navijače iz tujine, ki bi jim morebitno prestavljanje tekme podrlo načrte.

Obsodbe dvignile veliko prahu

Nedavna odločitev španskega sodišča, ki je nekatere katalonske voditelje ‒ ti so bili brez sojenja priprti vse od oktobra 2017 ‒ obsodilo na dolge zaporne kazni, je bila v Kataloniji in predvsem Barceloni povod za številne proteste in incidente. Real Madrid na Camp Nouu vedno pričaka vroč sprejem, trenutna politična situacija pa očitno po mnenju vodstva tekmovanja predstavlja preveliko tveganje. Zaradi zgodnjega začetka tekme (ob 13. uri) bi morali Madridčani v Barceloni seveda tudi prenočiti.

"Tekmovalni odbor RFEF (Španske nogometne zveze, op. a.) smo zaprosili, da zaradi izjemnih okoliščin, ki jih ne moremo nadzirati, spremeni lokacijo 'clasica' v Madrid,"je dejal predstavnik za stike z javnostjo pri LaLigi.

Težave v katalonski prestolnici trenutno povzročajo številne zaprte ceste, protestniki so celo poskusili zavzeti letališče El Prat in sabotirali več vlakov. Nogometaši Barcelone bodo tako na naslednjo tekmo v Eibar odpotovali dan prej kot je sicer stalna praksa. Klub se je sicer javno opredelil do obsodb z besedami "zapor ni rešitev", vse vpletene pa je pozval k dialogu.

