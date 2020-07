Vodstvo Serie A bo zaprosilo za navzočnost gledalcev na tekmah

"Trenutno zaključujemo protokol, ki ga bomo v naslednjih urah poslali na sedež FIGC predsedniku Gabrieleju Gravini, ki mu bo pomagal pri naslednjih pogovorih z italijansko vlado," so zapisali v izjavi za javnost.

Dodali so, da upajo, da bodo lahko klubi v zaključku prvenstva na svojih objektih pozdravili navijače vsaj v zmanjšanem številu. Po prvotnem načrtu bi morali biti stadioni zaprti vse do konca prvenstva, ki bo trajalo do 2. avgusta. Na sporedu je še šest krogov in današnji zadnji obračun 32. kroga med Interjem in Torinom. V prvenstvu vodi Juventus (76 točk), ki ima osem točk prednosti pred Laziem in devet pred AtalantoJosipa Iličića. Samir Handanović z Interjem na četrtem zaostaja za 11 točk, a je odigral tekmo manj.