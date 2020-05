Vodstvo španske lige bo klubom plačalo stroške letalskega prevoza

Nekateri manjši klubi v španskem ligaškem nogometu so namreč utrpeli veliko finančno škodo zaradi novega koronavirusa, zaradi česar si vsi pristojni nogometni organi v državi prizadevajo za čimprejšnjo pomoč klubom. Javier Tebasje v petek sporočil, da bodo skušali klubom zagotoviti najboljšo in najbolj varno različico potovanja za nogometaše, ko se bo nadaljevalo državno prvenstvo. Predvidoma naj bi se to zgodilo 12. junija, a vzpostavitev protokolov za izvedbo tekmovanja še poteka.

Vodstvo tekmovanja in klubi so še vedno sredi pogovorov o pogojih karantene, ki naj bi se izvajali bodisi v klubskih prostorih bodisi v hotelih v pričakovanju prvih tekem v nadaljevanju prvenstva. Tebasova organizacija LaLiga podpira oba načina karantene, igralci pa temu niso naklonjeni, zaradi česar bo v naslednjih dneh in tednih potrebno sprejeti veliko kompromisov.

Madrid in Barcelona še vedno v 'fazi 0'

Obenem bodo v Španiji v naslednjih dneh pozorni predvsem na zagon nogometa v Nemčiji. Odločitev o nadaljevanju Bundeslige so na Iberskem polotoku toplo pozdravili, podrobno pa bodo spremljali potek dogodkov tako na zelenicah kot zunaj njih, še navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Tebas je po poročanju španskih medijev v pogovoru s klubi napovedal, da bi ti na gostujoče tekme odpotovali na dan dogodka. Velike težave klubom iz Barcelone, Madrida in večjega dela pokrajine Kastilja in Leon sicer povzroča nedavna odločitev vlade, ki ukrepov v omenjenih mestih oziroma avtonomnih skupnostih ni omilila za razliko od preostalih delov države. Minister za zdravje Salvador Illaje sicer napovedal, da bodo ukrepi na nekaterih področjih ohlapnejši tudi tam, kjer je v veljavi še vedno "faza 0".

Ob upoštevanju trenutnih ukrepov bodo tako lahko vrata odprle trgovine in ostala podjetja na manj kot 400 kvadratnih metrih, brez vnaprejšnje najave, tako imenovana "faza 0,5" pa bo avtonomnim skupnostim tudi omogočala odločitev glede storitev pod okriljem socialne varnosti. Vrata bi poleg znanstvenih obratov in knjižnic lahko odprli tudi športni centri. Skupno v "fazi 0,5" še najmanj en teden ostaja 14 milijonov Špancev, medtem ko bo od ponedeljka v ohlapnejši "fazi 1" 33 milijonov prebivalcev. Ljudje se bodo lahko spet družili ob spoštovanju socialnega distanciranja, dovoljene so skupine do 10 posameznikov znotraj ali na prostem.