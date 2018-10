Vodstvo umirja evforijo, o Boltovi pogodbi je 'še prezgodaj govoriti'

Bolt s Central Coast Mariners zaenkrat zgolj trenira in igra prijateljske tekme v sklopu preizkušnje, po kateri se bo vodstvo avstralskega prvoligaša odločilo, če bo osemkratnemu olimpijskemu prvaku ponudilo dolgoročnejšo pogodbo. Njegova gola na tekmi z Macarthurjem sta odmevala, glede na to, da je šele prvič po prihodu "tja spodaj" začel tekmo.

Pomemben bo tudi pogovor z nekdanjo desno roko Sira Alexa

"Nocojšnja tekma zgolj povečuje pozornost na pogovore, ki smo jih že imeli. To, da bo odigral to tekmo, je bilo vedno del programa, še naprej bomo govorili tako, kot smo govorili ves čas," je ESPNcitiral izvršnega direktorja Mariners Mielekampa.

"Resnično smo z Usainom ravnali tako, kot bi s katerim koli drugim nogometašem na preizkušnji. Trdo je treniral z nami in nocoj je pokazal slabosti, a pokazal je tudi močne plati in uspel zadeti dvakrat, zato mu gredo vse čestitke. Je pa še prezgodaj reči, če bo to usodno vplivalo na razplet. Zdaj se bomo podrobno pogovorili z našim športnim direktorjem Mikom Phelanom, ki se bo v kratkem vrnil v državo."

Bolt: Korak za korakom

Mike Phelan je seveda nekdanja desna roka legendarnega Sira Alexa Fergusona, Škotu je bil dolga leta pomočnik pri Manchester Unitedu, najljubšem Boltovem klubu, lastnik Mariners Mike Charlesworth pa ga je v klub pripeljal, da bi osvežil mladinski pogon. Bolt je odigral nekaj več kot 70 minut, Jamajčan pa je nato še dolgo podpisoval avtograme in se fotografiral z navijači na stadionu Campbelltown v Sydneyju.

"Dokler ne podpišem, tega ne bom rekel," je o nadaljevanju nogometne kariere po zmagi dejal Bolt, ki je pred tekmo napovedal, da bo prav obračun v Sydneyju odločilno vplival na razplet dogodkov."Ko se bomo usedli s klubom, se bomo usedli in pogovorili o tem, če si želimo naprej in o tem, kaj moram storiti jaz ter kako to lahko naredimo. Grem korak za korakom. Tu sem, da svetu pokažem, da sem lahko nogometaš in da lahko pritisnem nase ter vidim, kako daleč lahko pridem. Mariners bom vedno dal čas, ker so mi ponudili priložnost za dokazovanje svetu. Le navdušen sem, da grem korak za korakom in se pomikam naprej."