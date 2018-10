Vodstvo vijoličastih ogorčeno nad sojenjem: 'Izgubili smo zaupanje v človeški faktor'

Kot je dejal direktor Bojan Ban, je cilj vsega tega opozoriti sodniško organizacijo na napake, zaradi česar so se pri Mariboru odločili, da bodo v tej sezoni sami delali analize sojenja in s tem pomagali k izboljšanju kakovosti tega dela igre. Pri tem je dejal, da ne misli, da je Olimpija favorizirana, ampak da so težave zgolj napake, ki se dogajajo. "Izgubili smo upanje v človeške napake oziroma prosto sodniško presojo. Dogaja se prevečkrat, ne samo na naših tekmah, ampak povsod. Preveč imamo konkretnih dokazov, da sojenje ni dobro. Sodniki so bili znani kot dobri sodniki, ampak v letošnjem letu je napak preveč in se dogajajo v serijah. Sodniški kriteriji se po potrebi spreminjajo," je na novinarski konferenci dejal Ban.

Enakost za vse

Dodal je, da je cilj tega zgolj želja po enakem kriteriju sojenja."Želimo enakost za vse. Posebej nas boli tudi nespoštljiv odnos v komunikaciji sodnikov z igralci in s strokovnim vodstvom. Tega je več kot prejšnja leta, kar je nedopustno. Sodnike plačujejo vsi slovenski klubi, vsi jih plačujemo enako. Klubi si tako zaslužijo enaka merila, enako sojenje, nekateri sodniki pa slovensko ligo bolj uporabljajo kot poligon za mednarodno sceno, kjer so doslej korektno opravljali svoje delo. Toda mi tekmujemo v slovenski ligi in želimo, da so tudi tukaj stvari jasne," je poudaril Ban.

Pravi tudi, da razume, da sodniki naredijo napako."A ko se napake dogajajo v serijah, pri vedno istih zadevah, se vprašamo, kaj se s sojenjem dogaja. Isto mnenje deli večina slovenskih klubov, a se na žalost iz takih ali drugačnih razlogov o tem ne odločijo izpostaviti. Napake delamo vsi, ampak NK Maribor zaradi teh napak trpi. Mi jih skušamo popraviti. Na drugi strani se nam zdi, da sodniki za svoje napake ne odgovarjajo,"je še povedal Ban.