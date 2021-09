Vodstvo zmajev o pisanju nekaterih medijev: Psi lajajo, Olimpija gre naprej

Odziv vodstva ljubljanske Olimpije objavljamo v celoti: "Ekipa SN po svojem starem običaju še vedno piše neresnične, nepreverjene in škodljive informacije o dogajanju v NK Olimpija, plasirane zato, da bi v javnosti ustvarile vtis, da je klub v veliki krizi in na robu bankrota. Redki bralci Ekipe SN so verjetno resno zmedeni, saj Ekipa že nekaj let napoveduje podobne črne scenarije za NK Olimpija, nič od tega pa se ni uresničilo. Ekipa SN je tudi zdaj 'zelo zaskrbljena' nad našo licenco in dolgovi, enako kot je bila lani in predlani, nato nad financami predsednika Olimpije, Milana Mandarića, in nad prodajo kluba. Zavedamo se, da so razočarani, da se ni uresničila nobena njihova napoved, toda v Olimpiji žal ne moremo izpolnjevati želja urednikov medija, ki poskuša iz športa narediti tabloidni svet senzacij in škandalov," piše v uradnem zapisu ljubljanskega prvoligaša.