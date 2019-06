Čeferin na sedežu Uefe gostil vodstvo Rokometne zveze Slovenije

Aleksander Čeferin in Franjo Bobinac

Slovensko delegacijo so v Nyonu sestavljali predsednik RZS Franjo Bobinac, podpredsednika Boštjan Kozole in Borut Škabar, član predsedstva Bor Rozman ter direktor moških reprezentanc Uroš Mohorič. Predstavniki Uefe so, med drugim, vodstvu RZS predstavili izjemno razvito organizacijsko ter marketinško strukturo evropskega nogometa, največji poudarek poti pa je bilo srečanje s predsednikom Aleksandrom Čeferinom.