'Vojna' med Juventusom in Realom zaradi Ronalda in zlatih žog

Po ostrih izjavah kapetana Juventusa Giorgia Chiellinija, ki je za neuspeh Cristiana Ronalda na zadnjih dveh podelitvah zlate žoge obtožil Real Madrid, je v bran Portugalcu stopil tudi športni direktor "stare dame" Fabio Paratici. Pri Realu naj bi bili ogorčeni nad namigovanji, da so nekdanjemu varovancu preprečili osvojitev cenjene nagrade, ki je v zadnjih letih romala v roke Luka Modrića in nazadnje Lionela Messija.

Vplivni italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport je na sredini naslovnici objavil fotografijo Cristiana Ronalda z naslovom, ki govori o "zvezdniški vojni" in "napadu" Juventusa na Real Madrid. Na Apeninskem polotoku in tudi širše so močno odmevale izjave kapetana belo-črnih Giorgia Chiellinija, ki je po tem, ko je na podelitvi v Parizu šesto zlato žogo v karieri prejel argentinski napadalec Barcelone Lionel Messi, dejal, da si je Ronaldo še bolj kot letos zlato žogo zaslužil lani, ko naj bi po Chiellinijevem mnenju tudi zaradi posredovanja Reala nagrado dobil hrvaški vezist Luka Modrić.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Pravi rop se je zgodil lani. Real Madrid se je odločil, da Cristiano ne sme zmagati, in to je bilo čudno. Tega ne pravim jaz, bilo je očitno," je na podelitvi nagrad Serie A v Milanu, kamor je v zadnjem hipu prišel tudi njegov klubski soigralec, dejal Chiellini. Njegove izjave je nato še podkrepil športni direktor Juventusa Fabio Paratici, ki prav tako meni, da si je nagrado zaslužil Ronaldo. Izjave Paraticija, ki je tudi zatrdil, da Portugalec ostaja pri "stari dami", pri La Gazzetti dello Sportrazumejo kot nadaljevanje "vojne" med evropskima velikanoma, ki sta se spopadla okoli Ronalda.

Ronaldo (na fotografiji) je po tretjem zaporednem slavju v finalu Lige prvakov, v Kijevu je sicer osvojil svoj skupno peti naslov, prestopil k Juventusu. FOTO: AP

Paratici: Če nagrado osvoji nekdo tretji, je vse skupaj čudno

"Da je z Ronaldom konec? Ne bodite smešni ..."je Tuttosportcitiral Paraticija. "Težko je reči, če so Ronaldu odvzeli eno zlato žogo, a nedvomno imajo določeni klubi, kot sta Real in Barcelona, veliko težo. Mislili smo, da si zasluži zmagati letos, tako smo menili tudi lani, ko je zabil 15 golov v Ligi prvakov, od katerih jih je bilo šest v izločilnih bojih. Chiellini je rekel nekaj svetega: Ronaldo in Messi sta kot (Roger) Federer in (Rafael) Nadal, če v teh letih nagrado osvoji nekdo tretji, je vse skupaj čudno. Ronaldo je jezen. V njegovih odzivih je ves njegov duh, njegova želja, da je vedno pri stvari. Njegova želja po neprestanem in popolnem zmagovanju je živalska,"je še povedal Paratici. Ronaldo je Realov dres nosil od leta 2009 do leta 2018, ko je prestopil k Juventusu, kjer zdaj igra drugo sezono. La Gazzetta dello Sport dodaja, da Portugalčevo slovo močno "boli" predsednika Reala Florentina Pereza, ki s sodelavci ni znal zakrpati vrzeli, ki jo je za seboj pustil najboljši strelec v zgodovini kluba. Začetek razkola med Perezom in predsednikom Juventusa Andreo Agnellijemmenda sega v sezono 2017/18, ko so Torinčani dramatično izpadli v četrtfinalu proti Ronaldovemu Realu.