'Vojna' med PSG in Rabiotovo mamo še divja: Francoz zdaj na klop

Trener Thomas Tuchel ob ponedeljkovem druženju z mediji ni potrdil, da bo Rabiot do pomladi ostal v klubu. "Ne morem vam obljubiti, da bo Adrien sezono sklenil z nami," je pred pokalno tekmo z Orleansom dejal Tuchel. "Ni nam še rekel 'da', zato je možno vse. Potrebujem številko šest. Tako je bilo to poletje in je še vedno, še posebej zdaj, ko so reči z Adrienom takšne, kot so."

Adrien Rabiot je minulo poletje odmevno zavrnil vlogo rezervista v francoski izbrani vrsti, ki je na koncu na svetovnem prvenstvu v Rusiji osvojila naslov. Rabiot zaenkrat vztrajno zavrača tudi ponudbe Paris Saint-Germaina, ki ga po prihodu novega trenerja Thomasa Tuchla poskušajo prepričati v dolgoročnejše sodelovanje, a zaenkrat neuspešno.

Po žrebu osmine finala Lige prvakov, ki je Parižanom prinesel odmevna obračuna z Manchester Unitedom, pa so v javnosti udarile izjave športnega direktorja Antera Henriqueja. V zadnjem času se je sicer šušljalo, da bo PSG poskusil z novo ponudbo, a očitno je zdaj vsega konec. Zaželenemu 23-letniku, ki so ga poleti vztrajno povezovali z Barcelono, se pogodba poleti sicer izteče.

RABIOT

Posledice so jasne

"Na tej točki se (pogajanja, op. a.) ne bodo nadaljevala," je dejal Henrique. "Klub se je to odločil po sestanku, ki sem ga imel z igralcem. Igralec me je obvestil, da ne bo podpisal nove pogodbe in da si klub želi zapustiti kot prost igralec ob koncu sezone. Za igralca so posledice jasne. Na klopi bo za nedoločen čas."

Henrique je še dodal, da je presenečen, ker vezist, ki je lep del svojega nogometnega izobraževanja opravil prav v Parizu, ne želi podaljšati sodelovanja s klubom s stadiona Park princev, čeprav naj bi mu šli med pogajanji z njegovo agentko, mamo Veronique Rabiot, precej na roko.

'Nespoštljivo do kluba in navijačev'

"Pred nekaj meseci smo imeli pozitivne izmenjave z zastopnico, želeli smo si, da bi ostal v klubu in podpisal novo pogodbo. sprejeli smo tudi vse njegove pogoje glede reči, ki so povezane s tem, kar se dogaja na igrišču. Pogovarjali smo se o teh specifikah, da bi zagotovili, da bi ostal z nami še veliko let. Žal so se, od tedaj naprej, pogajanja povsem ustavila,"je še nadaljeval nekdanji prvi operativec Porta.

A tu se ni ustavil, saj je Parižana obtožil tudi "nespoštljivosti" do PSG in navijačev: "Zdi se, da sta nas igralec in njegova zastopnica povsem zavedla v zadnjih mesecih. Moram dodati, da je ta situacija nespoštljiva tako do kluba kot tudi do navijačev. Še posebej, če vzamemo v obzir, da gre za igralca, ki je v teh barvah igral vse od akademije do prve ekipe. Ta igralec je bil vedno deležen popolne podpore kluba."