Vojna na Bližnjem vzhodu ogrozila tudi nogometni spektakel

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Po raketnih napadih v Perzijskem zalivu se je Katar odločil, da začasno ustavi vse športne dejavnosti, vključno z najvišjo nogometno ligo v tej državi. To je postavilo pod vprašaj Finalissimo, saj je tekma načrtovana konec marca. Evropska nogometna zveza Uefa pozorno spremlja razmere na Bližnjem vzhodu v zvezi z "velikim finalom" med Argentino in Španijo v Katarju. Finalissima, prej znan kot evropski/južnoameriški pokal narodov in imenovan tudi pokal Artemio Franchi, je medcelinska nogometna tekma, ki jo organizirata južnoameriška federacija Conmebol in Uefa, na tej tekmi pa se pomerijo zmagovalci južnoameriškega prvenstva in EP.

Slavje svetovnega prvaka Lionela Messija FOTO: AP

Tekma naj bi bila na stadionu Lusail, kjer je Argentina na čelu z Lionelom Messijem leta 2022 osvojila svetovno prvenstvo. Katarska nogometna zveza je v nedeljo zaradi napetosti po napadih ZDA in Izraela na Iran do nadaljnjega prestavila vse turnirje in tekme. Argentina naj bi se 31. marca s Katarjem pomerila na prijateljski tekmi. "Uefa v sodelovanju s Conmebolom in lokalnim organizacijskim odborom skrbno spremlja in ocenjuje vse dogodke," so v ponedeljek povedali pri Uefi.

Luis de la Fuente FOTO: AP