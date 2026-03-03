Vojna na Bližnjem vzhodu ogrozila tudi nogometni spektakel

Po raketnih napadih v Perzijskem zalivu se je Katar odločil, da začasno ustavi vse športne dejavnosti, vključno z najvišjo nogometno ligo v tej državi. To je postavilo pod vprašaj Finalissimo, saj je tekma načrtovana konec marca. Evropska nogometna zveza Uefa pozorno spremlja razmere na Bližnjem vzhodu v zvezi z "velikim finalom" med Argentino in Španijo v Katarju.
Finalissima, prej znan kot evropski/južnoameriški pokal narodov in imenovan tudi pokal Artemio Franchi, je medcelinska nogometna tekma, ki jo organizirata južnoameriška federacija Conmebol in Uefa, na tej tekmi pa se pomerijo zmagovalci južnoameriškega prvenstva in EP.
Tekma naj bi bila na stadionu Lusail, kjer je Argentina na čelu z Lionelom Messijem leta 2022 osvojila svetovno prvenstvo. Katarska nogometna zveza je v nedeljo zaradi napetosti po napadih ZDA in Izraela na Iran do nadaljnjega prestavila vse turnirje in tekme. Argentina naj bi se 31. marca s Katarjem pomerila na prijateljski tekmi.
"Uefa v sodelovanju s Conmebolom in lokalnim organizacijskim odborom skrbno spremlja in ocenjuje vse dogodke," so v ponedeljek povedali pri Uefi.
Za zdaj ostajajo pri prvotnih načrtih. Španski selektor Luis de la Fuente meni, da bi bila sprememba prizorišča najboljša odločitev. "Treba bi bilo najti drugo prizorišče, če je le mogoče, medtem ko tekem tam ni mogoče igrati," je povedal 64-letnik.
"Mislim, da je to v bistvu smer, v katero gredo pogajanja. Ljudje delajo na tem na vseh ravneh. Vemo, da potekajo pogovori, pogajanja so v teku. Prva prednostna naloga, očitno, kot družbe, je ustaviti konflikt, ampak ko je že v polnem teku, ne vemo, kako dolgo bo trajal," je še povedal aktualni evropski prvak.