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Nogomet

Vojna za prihodnost nogometa: Fifa in Uefa v zgodovinskem sporu

Nyon, 29. 07. 2026 10.44 pred 31 minutami 3 min branja 9

Avtor:
Š.Z.
Gianni Infantino si je tekmo Anglija - Iran ogledal v družbi predsednika Uefe Aleksandra Čeferina

Spor med krovnima nogometnima organizacijama dobiva nove razsežnosti. V ospredju se pojavlja vprašanje: ali bo Uefa bojkotirala Fifo? Vseh 55 članic Uefe se bo konec tedna udeležilo izrednega sestanka, na katerem bodo razpravljali o kontroverznih predlogih Fife glede morebitne prodaje deležev v njenih največjih tekmovanjih.

Čeferin in Infantino
Čeferin in Infantino
FOTO: AP

Svetovno nogometno javnost je šokirala napoved predsednika Fife Giannia Infantina, ki je razkril, da bo svetovna nogometna zveza iskala vlagatelje za financiranje projekta Fifa Forward Enterprise (Ffe). Gre za novoustanovljeno telo, ki naj bi prevzelo nadzor nad komercialnimi in organizacijskimi operacijami velikih dogodkov, vključno s prihodnjimi izvedbami moškega in ženskega svetovnega prvenstva.

Fifa želi s projektom privabiti zasebne vlagatelje in povečati svoje prihodke. Ob tem poudarja, da bi ohranila popoln nadzor nad delovanjem novega organa. "Fifa bi ohranila izključni nadzor nad Ffe in izključno pristojnost nad upravljanjem nogometa, tekmovanji, koledarjem tekem ter vsemi regulativnimi in športnimi odločitvami," so sporočili iz organizacije. Kritiki pa opozarjajo, da bi takšen model lahko odprl vrata prevelikemu vplivu zasebnega kapitala na nogomet in spremenil način upravljanja najpomembnejšega športa na svetu.

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Bo Uefa bojkotirala Fifo?

Zaradi načrta Fife bi lahko prišlo do bojkota Uefe.

"To presega mejo, ki je nogometne upravne institucije ne bi smele nikoli prestopiti," je zapisano v izjavi Uefe. "Uefa to jemlje izjemno resno. Enako bi morala storiti vsaka nacionalna nogometna zveza. Enako bi moral storiti vsak, ki je del nogometa: lige, klubi, igralci, navijači, vlade in vsi, ki jim je mar za prihodnost igre. Duša in upravljanje nogometa nista premoženje za trgovanje – še posebej ob ničelni preglednosti, kdo se bo finančno okoristil.

"Nihče od nas ni lastnik nogometa. Fifa ga ne more prodajati," so še zapisali.

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Vseh 55 članic Uefe bo konec tedna imelo izredni sestanek, na katerem bodo razpravljali o morebitnem bojkotu svetovnih prvenstev zaradi predlogov Fife glede prodaje deležev v največjih tekmovanjih. Čeprav Uefa predstavlja le približno četrtino od 211 članic Fife, ima zaradi športne in finančne moči evropskega nogometa velik vpliv.

Evropske reprezentance so namreč med najuspešnejšimi. Na letošnjem mundialu je bilo med osmimi četrtfinalisti šest evropskih ekip, naslov pa je osvojila Španija. Tudi na prvenstvih leta 2022 in 2018 je večina najboljših reprezentanc prihajala iz stare celine.

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin
FOTO: Profimedia

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v zadnjem obdobju že pokazal nezadovoljstvo nad nekaterimi potezami Infantina. Med drugim se je odločil, da ne bo prisoten na finalu svetovnega prvenstva, kar so mnogi razumeli kot protest proti odločitvam svetovne nogometne zveze.

Med primeri, ki so sprožili številne odzive, je bila odločitev, povezana z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki naj bi pomagal pri izničenju kazni za ameriškega napadalca Folarina Baloguna.

Poleg Uefe je načrte Fife kritiziral tudi Concacaf – nogometna konfederacija Severne, Srednje Amerike in Karibov. Med vidnejšimi nasprotniki predloga je tudi britanski premier Andy Burnham, ki je postal eden prvih svetovnih političnih voditeljev, ki je javno nasprotoval načrtom Infantina.

"Nogomet ne pripada vlagateljem," je poudaril Burnham.

Donald Trump in Gianni Infantino
Donald Trump in Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Zunanji vlagatelji

Fifa bi pri tem projektu sodelovala s finančno družbo JP Morgan, ki je leta 2021 želela finančno podpreti projekt evropske superlige. Med potencialnimi vlagatelji v projekt Infantina pa bi bil tudi sklad Thrive Eternal, ki ga je ustanovil Joshua Kushner, brat Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Infantinu je uspelo načrte Fife ohraniti v tajnosti, dokler se informacije o predlogu niso pojavile v časopisih The Times in Financial Times. Člani sveta Fife naj bi bili nad objavo presenečeni, saj naj ne bi bili vključeni v proces odločanja.

"Gre za demokratizacijo nogometa po vsem svetu," je o projektu izjavil Infantino.

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To sicer ni prvič, da je Švicar poskušal v Fifo pripeljati zasebni kapital. Leta 2018 se je z japonsko finančno skupino SoftBank načeloma dogovoril o 25 milijardah dolarjev vrednem financiranju za razširjeno svetovno klubsko prvenstvo in novo globalno ligo narodov, vendar projekt ni dobil zadostne podpore, predvsem zaradi nasprotovanja iz Evrope.

Razlagalnik

Medtem ko je FIFA svetovna krovna organizacija, je UEFA (Union of European Football Associations) ena izmed šestih celinskih konfederacij, ki delujejo pod okriljem Fife. UEFA je bila ustanovljena leta 1954 in je odgovorna za organizacijo nogometnih tekmovanj v Evropi, vključno z UEFA Ligo prvakov in evropskim prvenstvom. UEFA ima visoko stopnjo avtonomije pri upravljanju evropskega nogometa, vendar mora pri ključnih globalnih vprašanjih sodelovati s Fifo.

Evropska Superliga je bila leta 2021 predlagan zaprt ali pol-zaprt tekmovalni sistem, ki so ga želeli ustanoviti nekateri najbogatejši evropski nogometni klubi kot alternativo UEFA Ligi prvakov. Projekt je naletel na izjemen odpor navijačev, nacionalnih zvez, vlad in Fife, saj bi takšna liga ogrozila piramidno strukturo evropskega nogometa, kjer se uspeh doseže na igrišču in ne zgolj na podlagi finančnega statusa ali članstva v elitni skupini klubov.

Zasebni kapital (private equity) v športu se nanaša na vlaganja investicijskih skladov ali zasebnih družb v športne organizacije ali tekmovanja v zameno za delež v prihodnjih dobičkih ali komercialnih pravicah. V nogometu takšni vložki pogosto sprožajo polemike, saj kritiki menijo, da lahko vlagatelji, katerih primarni cilj je maksimiranje dobička, začnejo krojiti športno politiko, kar lahko vodi v komercializacijo športa na račun njegove tradicije in dostopnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
FIFA Uefa Čeferin Infantino trump

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KOMENTARJI9

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Aijn Prenn
29. 07. 2026 11.43
Tile tipsoni na takih položajih se nalezejo denarja in povsem izgubijo stik z realnostjo. Je treba Čeferinu skoraj da čestitati, da uspe še kolikor toliko prizemljeno razmišljati.
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0 0
Thor10
29. 07. 2026 11.43
Čefarinu ni jasno kako lahko nekdo z rdečim kartonom igra. Vprašaj Trumpa.
Odgovori
0 0
yolli
29. 07. 2026 11.41
Se mi zdi da bo Čeferin kmalu odletel.......
Odgovori
0 0
JApajaDAja
29. 07. 2026 11.40
koliko mio $ je med "počitki na tekmah" v usa zaslužila coca-cola?
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+1
1 0
REAList7
29. 07. 2026 11.39
Ne vem kaj točno si Infantino predstavlja pod demokratizacijo nogometa, ampak to, kar želijo narediti, sigurno ni to. Ne vem zakaj tega človeka ne strmoglavijo, saj pa je vsem znano, da se je prodal Trumpu. Edino prav je, da UEFA odreagira zelo odločno, prav pa bi bilo tudi, da nogometne zveze pod okriljem FIFE enako odreagirajo. Pa naj se potem Infantino, Trump in njegov zet sami žogajo.
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+1
1 0
travc
29. 07. 2026 11.33
Trapasti nogomet in še bolj trapasti spremljevalci.
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+2
3 1
Slovenska pomlad
29. 07. 2026 11.32
V SDS podpirajo Infantina,z njim delijo koruptivnost,pokvarjenost, prevarantstvo..
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+1
5 4
Amor Fati
29. 07. 2026 11.30
Baje se pripravlja ameriška košarkarska liga v Evropi. Do tega mi je precej bolj mar kot do nogometa. Če se to resnično zgodi, bo konec z evropsko košarko.
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+3
3 0
krjola
29. 07. 2026 11.22
ma to je vse kompletno za ukint, ves profesonalni šport....prvo kot prvo pa fuzbal...
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+2
5 3
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