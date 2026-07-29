Vojna za prihodnost nogometa: Fifa in Uefa v zgodovinskem sporu

Čeferin in Infantino FOTO: AP

Svetovno nogometno javnost je šokirala napoved predsednika Fife Giannia Infantina, ki je razkril, da bo svetovna nogometna zveza iskala vlagatelje za financiranje projekta Fifa Forward Enterprise (Ffe). Gre za novoustanovljeno telo, ki naj bi prevzelo nadzor nad komercialnimi in organizacijskimi operacijami velikih dogodkov, vključno s prihodnjimi izvedbami moškega in ženskega svetovnega prvenstva. Fifa želi s projektom privabiti zasebne vlagatelje in povečati svoje prihodke. Ob tem poudarja, da bi ohranila popoln nadzor nad delovanjem novega organa. "Fifa bi ohranila izključni nadzor nad Ffe in izključno pristojnost nad upravljanjem nogometa, tekmovanji, koledarjem tekem ter vsemi regulativnimi in športnimi odločitvami," so sporočili iz organizacije. Kritiki pa opozarjajo, da bi takšen model lahko odprl vrata prevelikemu vplivu zasebnega kapitala na nogomet in spremenil način upravljanja najpomembnejšega športa na svetu.

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Bo Uefa bojkotirala Fifo?

Zaradi načrta Fife bi lahko prišlo do bojkota Uefe. "To presega mejo, ki je nogometne upravne institucije ne bi smele nikoli prestopiti," je zapisano v izjavi Uefe. "Uefa to jemlje izjemno resno. Enako bi morala storiti vsaka nacionalna nogometna zveza. Enako bi moral storiti vsak, ki je del nogometa: lige, klubi, igralci, navijači, vlade in vsi, ki jim je mar za prihodnost igre. Duša in upravljanje nogometa nista premoženje za trgovanje – še posebej ob ničelni preglednosti, kdo se bo finančno okoristil. "Nihče od nas ni lastnik nogometa. Fifa ga ne more prodajati," so še zapisali.

Vseh 55 članic Uefe bo konec tedna imelo izredni sestanek, na katerem bodo razpravljali o morebitnem bojkotu svetovnih prvenstev zaradi predlogov Fife glede prodaje deležev v največjih tekmovanjih. Čeprav Uefa predstavlja le približno četrtino od 211 članic Fife, ima zaradi športne in finančne moči evropskega nogometa velik vpliv. Evropske reprezentance so namreč med najuspešnejšimi. Na letošnjem mundialu je bilo med osmimi četrtfinalisti šest evropskih ekip, naslov pa je osvojila Španija. Tudi na prvenstvih leta 2022 in 2018 je večina najboljših reprezentanc prihajala iz stare celine.

Aleksander Čeferin FOTO: Profimedia

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v zadnjem obdobju že pokazal nezadovoljstvo nad nekaterimi potezami Infantina. Med drugim se je odločil, da ne bo prisoten na finalu svetovnega prvenstva, kar so mnogi razumeli kot protest proti odločitvam svetovne nogometne zveze. Med primeri, ki so sprožili številne odzive, je bila odločitev, povezana z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki naj bi pomagal pri izničenju kazni za ameriškega napadalca Folarina Baloguna. Poleg Uefe je načrte Fife kritiziral tudi Concacaf – nogometna konfederacija Severne, Srednje Amerike in Karibov. Med vidnejšimi nasprotniki predloga je tudi britanski premier Andy Burnham, ki je postal eden prvih svetovnih političnih voditeljev, ki je javno nasprotoval načrtom Infantina. "Nogomet ne pripada vlagateljem," je poudaril Burnham.

Donald Trump in Gianni Infantino FOTO: Profimedia

Zunanji vlagatelji

Fifa bi pri tem projektu sodelovala s finančno družbo JP Morgan, ki je leta 2021 želela finančno podpreti projekt evropske superlige. Med potencialnimi vlagatelji v projekt Infantina pa bi bil tudi sklad Thrive Eternal, ki ga je ustanovil Joshua Kushner, brat Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Infantinu je uspelo načrte Fife ohraniti v tajnosti, dokler se informacije o predlogu niso pojavile v časopisih The Times in Financial Times. Člani sveta Fife naj bi bili nad objavo presenečeni, saj naj ne bi bili vključeni v proces odločanja. "Gre za demokratizacijo nogometa po vsem svetu," je o projektu izjavil Infantino.

To sicer ni prvič, da je Švicar poskušal v Fifo pripeljati zasebni kapital. Leta 2018 se je z japonsko finančno skupino SoftBank načeloma dogovoril o 25 milijardah dolarjev vrednem financiranju za razširjeno svetovno klubsko prvenstvo in novo globalno ligo narodov, vendar projekt ni dobil zadostne podpore, predvsem zaradi nasprotovanja iz Evrope.