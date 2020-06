Vojvodini srbski nogometni pokal, drama na in ob zelenici v Nišu

Po rednem delu je bil izid 2:2, Vojvodina je vodila z 2:0, Partizan pa je deset minut pred koncem zaostanek znižal in v zadnji minuti z mojstrskimi škarjicami Nemanje Pavlovićaizenačil. Vojvodina, ki je zadela vse strele z bele pike, tekmeci pa so dvakrat žogo poslali čez gol, je nato po letu 2014 osvojila svoj drugi naslov zmagovalca srbskega pokala, Partizanu pa preprečila peti zaporedni in skupno 17. naslov.

Po pričakovanjih tudi tokrat ni šlo brez incidentov: med izvajanjem enajstmetrovk je denimo prišlo do prerivanja nogometašev in članov strokovnega štaba ob klopi Partizana, kamor je pritekel tudi kontroverzni trener Vojvodine Nenad Lalatović. Ko so se strasti pomirile, so nogometaši, ki so še bili na zelenici, dokončali z izvajanjem najstrožjih kazni. Nad Lalatovića se je iz smeri navijačev Partizana po izjemnem golu Pavlovića sicer vsul plaz raznoraznih predmetov, zaradi česar so tekmo za nekaj minut prekinili. Lalatović je sicer otrok mestnega tekmeca Beograjčanov, Crvene zvezde, ki jo je nekaj časa vodil tudi kot trener. Rdeče-beli, ki jih zdaj vodi Dejan Stanković, so sicer že pred časom proslavljali potrditev novega državnega naslova, tretjega zaporednega in skupno 31. v klubski zgodovini, kar je srbski rekord.