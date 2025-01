Volk sit, koza cela in oba trenerja zadovoljna po remiju, polnem golov

Nor zadnji dan ligaškega dela Lige prvakov je ponudil številne zadetke in preobrate. Na Kanalu A smo spremljali obračun Barcelone in Atalante, ki ni razočaral, saj so gledalci v Barceloni videli kar štiri gole (2:2). Po obračunu sta oba trenerja na zelenici videla veliko pozitivnih stvari. Spregovorila pa sta tudi o žrebu, ki ga boste jutri (petek) lahko spremljali tudi na naši spletni strani od 12.00 naprej.

Na 18 obračunih zadnjega kroga ligaškega dela Lige prvakov smo videli zgolj dva neodločena izida, enega od njih sta ponudili moštvi v Kataloniji. Barcelono je v vodstvo v 47. minuti povedel znova izjemni Lamine Yamal. 20 minut pozneje je za Atalanto odgovoril Ederson. Ronald Araujo je Barcelono z golom v 72. minuti ponovno popeljal v vodstvo, a le sedem minut pozneje je končni izid 2:2 postavil Mario Pašalić.

Lamine Yamal je proti Atalanti znova blestel. FOTO: AP icon-expand

Barcelona si je s točko zagotovila drugo mesto in bo v osmini finala igrala proti enemu od četverice Monaco, Brest, PSG ali Benfica. Atalanti pa bi tri točke zagotovile mesto med najboljšo osmerico in neposredno uvrstitev v osmino finala, tako pa se bodo Italijani morali zadovoljiti z devetim mestom in obračunom s Sportingom ali Club Bruggom v playoffu, v osmini finala pa bi potem potencialna nasprotnika lahko bila Lille ali Aston Villa.

Potencialni pari v izločilnih bojih Lige prvakov FOTO: Sofascore.com icon-expand

Po obračunu je bil trener Barcelone Hansi Flick pričakovano zelo zadovoljen. "Igrali smo proti zelo dobremu moštvu z odlično filozofijo. Bili smo dovolj samozavestni, da smo lahko zelo uspešno gradili napade. V drugem polčasu smo želeli nekatere stvari spremeniti in prvi gol je bil posledica tega. Naredili smo prvi korak v Ligi prvakov in to je velik uspeh za ekipo in klub," je po obračunu dejal Flick.

Spregovoril je tudi o izločilnih bojih: "Format tekmovanja je popolnoma nov. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, ampak zdaj lahko povem, da mi je všeč, ker smo se uvrstili med najboljših osem. Zdaj bomo videli, kakšna bo naša pot naprej. Žreba ne moremo spremeniti in zdaj moramo le še počakati nanj. V njem je veliko velikih klubov in zelo težko bo." Nemec je spregovoril tudi o dodatnih kvalifikacijah za osmino finala, v katerih njegovo moštvo ne bo sodelovalo. "To bodo odlični dvoboji med velikimi klubi in veselim se, da jih bom spremljal iz udobja svojega kavča," je dodal Flick.