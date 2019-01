Volkovi ugriznili še Liverpool: Reds izgubili še drugič zapored in izpadli iz pokala

Gostujoči strateg Jürgen Klopp je nekaj dni potem, ko je njegovo moštvo utrpelo prvi prvenstveni poraz v sezoni, ko jih je v Manchestru z2 : 1 premagal Cityin njihovo prednost na vrhu razpredelnice 'stopil' na štiri točke, na zelenico poslal močno premešano začetno enajsterico. Na klopi so tako tekmo začeli 'fantastični trije' Mo Salah, Sadio Manein Roberto Firmino. Klopp pa je od prve minute v napad poslal Daniela Sturridgeain Divocka Origija.

Wolverhampton, ki se je letos znova vrnil med angleško nogometno elito, pod vodstvom Nuna Espirita Santa igra nad vsem pričakovanji in v Premier League zaseda visoko deveto mesto in si je že po prvi polovici sezone bolj ali manj zagotovil obstanek med elito. Volkovi so v letošnji sezoni 'ugriznili' že marsikaterega favorita. Tako so med drugim v prvenstvu na domačem Molineuxu premagaliChelsea, v gosteh pa so presenetili Tottenham. Tekmeca sta se sicer srečala 21. decembra prav na tem stadionu, zmage z 2 : 0pa so se razveselili nogometaši iz mesta Beatlov. Takrat sta zadela prva zvezdnika moštva Salah in Virgil van Dijk, ki tokrat ni poveljeval obrambi gostov in to se je v njihovi igri tudi poznalo.

Prve težave so se za goste začele že v 6 .minuti, ko je moral zelenico zaradi poškodbe zapustiti hrvaški branilec Dejan Lovren, v igro pa je vstopil komaj 16-letni nizozemski branilec Ki-Jana Hoever. Pomanjkanje izkušenj v obrambi gostov so domačini prvič izkoristili v 38. minuti, ko je neodločnost Liverpoolove obrambe izkoristil Raul Jimenez. James Milnerin Fabinhosta bila zelo neodločna in mehiški reprezentant je to izkoristil. Bliskovito je prodrl v kazenski prostor ter iz neposredne bližine matiral Simona Mignoleta, ki je začel eno redkih tekem, od kar je v klub prispelAlisson Becker. Domačini so minimalno prednost zadržali tudi do odmora.