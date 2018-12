Volkovi ugriznili Tottenham na Wembleyju in razveselili Liverpool

Nogometaši Tottenhama so na svojem začasnem domu, kultnem Wembleyju, pričakali novince v ligi, nogometaše Wolverhamptona. Spurs, ki so v zadnjem času v zastrašujoči formi, saj so na zadnjih dveh tekmah s 6 : 2 ugnali Everton in 5 : 0 Bournemouth, so bili seveda nesporni favoriti. Dobili so zadnjih pet prvenstvenih tekem in na lestvici skočili na visoko drugo mesto, za vodilnim Liverpoolom pa so imeli šest točk zaostanka. Ta zaostanek pa bo ostal enak, ali pa se bo še povečal tudi po 20-ih odigranih krogih. Novinec v ligi Wolverhampton jih je namreč premagal s 3 : 1. Sprva je sicer kazalo na novo, že šesto zaporedno zmago domačinov, ki so povedli v 22. minuti, ko je v polno zadel Harry Kane. V drugem polčasu pa so se gostje povsem prebudili in s tremi goli prišli do popolnega preobrata in velikih treh točk na zahtevnem gostovanju v Londonu. Najprej je v 72. minuti izid poravnal Willy Boly. Za popoln preobrat je v 83. minuti poskrbelRaul Jimenez, končnih 3 : 1 pa je štiri minute kasneje postavil rezervist Helder Costa. Varovanci Mauricia Pochettinaso tako doživeli hud udarec v bitki za naslov prvaka. Z rezultatom pa so zagotovo najbolj zadovoljni pri vodilnem Liverpoolu, ki se bodo v derbiju kroga pomerili z Arsenalom. Wolves so z novo zmago skočili na sedmo mesto na lestvici in so zelo blizu tega, da si hitro po povratku med angleško ligo, zagotovijo zaostanek.

Pomembne zmage v boju za zaostanek so se razveselili nogometaši Fulhama, ki sedaj pod vodstvom izkušenega trenerskega lisjaka Claudia Ranierijaže tri tekme na poznajo poraza. Za vse tri točke in navdušenje navijačev na stadionu Craven Cottage pa je v sodnikovem nadomestilu igralnega časa poskrbel Aleksandar Mitrović, ki je zadel za zmago nad Huddersfieldom z 1 : 0.

Manj zadovoljni pa so bili pri nekdanjem klubu Ranierija. Leicester City, ki je prav z Ranierjem v sezoni 2015/16 osvojil senzacionalen naslov prvaka, je namreč doma v izdihljajih tekme izgubil s Cardiff Cityjem (0 : 1), ki se krčevito bori za obstanek. Za lisjake je to boleč padec na realna tla, potem ko s v prejšnjih dveh krogih premagali Chelsea in aktualne prvake Manchester City. Odigrani sta bili še dve tekmi. Brighton je doma z minimalnih 1 : 0 premagal Everton, Watford in Newcaslte pa sta se razšla brez zmagovalca (1 : 1).

Izidi, 20. krog Premier League:

Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers1 : 3 (1 : 0)

Kane 22.; Boly 72., Jimenez 83., Costa 87.

Brighton- Everton 1 : 0 (0 : 0)

Locadia 59.

Fulham- Huddersfield Town 1 : 0 (0 : 0)

Mitrović 90.

Leicester City - Cardiff City0 : 1(0 : 0)

Camarasa 90.

Watford - Newcasle United 1 : 1 (0 : 1)

Doucoure 82.; Rondon 29.

