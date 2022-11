Vombergar obiskal urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

Napadalca Andresa Vombergarja, ki je med reprezentančno akcijo praznoval 28. rojstni dan, je v prijetnem vzdušju sprejela državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. V enournem druženju z zaposlenimi na uradu so izmenjali spomine na Andresovo otroštvo, kariero in življenje v Argentini, priljubljeni napadalec pa je razkril, kako je postal profesionalni nogometaš in s katerimi aktivnostmi se je ukvarjal pred tem.

V Argentini po ocenah živi okoli 30 tisoč Slovencev in njihovih potomcev. Gre za eno bolj aktivnih skupnosti, ki je precej povezana in se udejstvuje v vseh sferah življenja, veliko naporov pa vseskozi vlagajo tudi v aktivno ohranjanje slovenskega jezika in identitete.