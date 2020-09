Argentinski Slovenec Vombergar se vrača k Olimpiji

Petindvajsetletni Vombergar se je ruskemu prvoligašu, pri katerem igrata tudi Bojan Jokić in Lovro Bizjak, pridružil pozimi 2019 prav iz Olimpije. V tem času je za Ufo odigral 31 tekem in dosegel 2 gola. "Nogometni klub Ufa se Andresu zahvaljuje za skupno delo in mu želi uspešno nadaljevanje poklicne kariere," so zapisali pri ruskem klubu.

Argentinski nogometaš slovenskih korenin je za zeleno-bele pred odhodom v Rusijo nastopil na 34 uradnih tekmah, na katerih je dosegel 15 golov. Vombergar je pred časom prvič zaigral tudi v dresu slovenske "druge" reprezentance, sicer pa se je z Olimpijo veselil državnega in pokalnega naslova. Po uspešnih igrah je prestopil v Rusijo za približno milijon evrov odškodnine, letno pa naj bi tam služil po 300.000 evrov.