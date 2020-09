Vombergar: Slovenija in predvsem Olimpija sta zame drugi dom

Andres Vombergar se je zeleno-belim iz slovenske prestolnice prvič pridružil leta 2017. Takrat je prestopil iz argentinskega kluba Fenix de Pilar. V zeleno-belem dresu je zbral 34 nastopov in dosegel 15 zadetkov ter štiri asistence. Z Olimpijo je osvojil tudi dve lovoriki, in sicer naslov državnega prvaka v sezoni 2017/2018 in naslov pokalnega prvaka leta 2018.

"Občutki so krasni. Slovenija in predvsem Olimpija sta zame moj drugi dom. Vesel sem povratka in toplega sprejema. Čeprav sem prispel šele danes in podpisal pogodbo, sem že v pričakovanju prvega treninga, da se srečam z ekipo in pričnem s trdim delom. V Ljubljani se namreč zares dobro počutim."