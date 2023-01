Vombergar že na začetku argentinske klubske sezone 'vroč'

V Argentini se je pretekli konec tedna začela nova tekmovalna sezona v najmočnejši Primeri Division. Slovenski napadalec Andres Vombergar je s San Lorenzom v prvem krogu doma pričakal Arsenal iz Sarandija in se že na prvi tekmi vpisal med strelce. V 57. minuti srečanja je nekdanji nogometaš ljubljanske Olimpije dosegel edini gol na tekmi in tako San Lorenzu pomagal do odličnega uvoda v novo sezono.

Andres Vombergar, ki je za zeleno-bele iz Ljubljane odigral 70 tekem in zabil 28 zadetkov, z Olimpijo pa je bil v sezoni 2017/2018 tudi slovenski prvak, je 15-kratne argentinske prvake okrepil pred slabim mesecem. Pred tem je igral v Mehiki, kjer je nastopal za ekipo Atletico de San Luis. icon-expand Andres Vombergar je pred leti v dveh obdobjih nastopal za ljubljansko Olimpijo. FOTO: Damjan Žibert V Argentini rojeni napadalec, ki ga je selektor reprezentance Matjaž Kek spet vrnil v izbrano vrsto Slovenije, je za ljubljansko Olimpijo najprej igral med letoma 2017 in 2019, ko je prestopil v rusko Ufo. V zmajevo gnezdo se je vrnil na začetku sezone 2020/2021, nato pa je odšel v Mehiko. Z Olimpijo je ta 28-letni napadalec osvojil prvenstvo, veselil se je tudi pokalnega naslova. Z argentinsko ekipo San Lorenzo, ki je kar petnajstkrat osvojila državni naslov, ima pogodbo do konca tekoče sezone.