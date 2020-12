Vombergar: Ko sem prišel v tekmovalni ritem, so prišli tudi goli

Argentinski nogometaš slovenskih koreninAndres Vombergar je za zeleno-bele pred odhodom v Rusijo, za Ufo je odigral 31 tekem in zabil dva gola, nastopil na 34 uradnih tekmah, na katerih je dosegel 15 zadetkov. Še bolj uspešen je v tekoči sezoni, saj je na 17 tekmah PLTS že dosegel osem golov, ima pa še dve asistenci. Ob tem je bil še trikrat uspešen v Evropi, oziroma slovenskem pokalu. "Potreboval sem nekaj časa, da pridem v ritem, saj v Rusiji nisem pogosto nastopal. Ko sem prišel v ritem so prišli tudi goli," pravi 26-letni napadalec, ki je pred časom prvič zaigral tudi v dresu slovenske "druge" reprezentance, sicer pa se je z Olimpijo v preteklosti že veselil državnega in pokalnega naslova. Zmaji so v soboto odigrali zadnjo tekmo v letu 2020. Na domačem igrišču so z rezultatom 2:0 premagali Gorico, oba zadetka je podpisal prav Andres Vombergar. "Za nami je težka tekma. Mogoče v prvem polčasu nismo bili pravi, v drugi del pa smo šli bolj mirni. Vedeli smo, da imamo pred seboj še 45 minut za izkoristiti kakšno priložnost. Prišle sta dve in uspeli smo jih izkoristiti," se je za uradno spletno stran Olimpije spomnil zadnje tekme prvega dela sezone Vombergar, igralec tekme proti Gorici.