Olimpija bo v 13 dneh odigrala kar štiri tekme: Imamo kakovosten kader

Za Bravom je enako dolgo obdobje brez tekmovalnega nogometa. Trenutno se na šestem mestu prvenstvene lestvice. Pred začetkom reprezentančnega premora nogometaši Brava niso bili v najboljši formi, saj so na zadnjih treh tekmah zabeležili le eno točko. Poleg remija proti Taboru so izgubili proti Muri in Aluminiju. V aktualni sezoni PLTS sta se tekmeca pomerila dvakrat. V Stožicah so slavili zeleno-beli z zadetkoma Andresa Vombergarja in Mirala Samardžića, v Šiški pa se je obračun končal brez zadetkov. Strateg Ljubljančanov Goran Stanković pri sestavi kadra ne bo imel težav s prepovedmi igranja, za Bravo pa ne bo smel igrati Miha Kancilija. "Zagotovo v zadnjem obdobju ni bilo lahko. Veliko časa smo bili brez tekem, a jutri se vračamo in ciljamo na zmago. Ta obračun je zelo pomemben, saj z njim vstopamo v pester ritem, v katerem bomo igrali tekme na tri dni. Poleg tega bi se s tremi točkami še dodatno utrdili na prvem mestu,"je za uradno spletno stran Olimpije razpredal Vombergar.