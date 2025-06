Vombergar ob prvencu: Trenutek, ki ga ne bom nikoli pozabil

Imel je najdaljšo pot na reprezentančni zbor in dočakal je tudi svojo veliko priložnost. Ter jo izkoristil. Andres Vombergar, ki si nogometni kruh "reže" v Argentini, je proti reprezentanci BiH odlično izvedel enajstmetrovko, s strelom po sredini in pod prečko, in dosegel sploh svoj prvi gol za Slovenijo. Takoj je vzel žogo in se napotil k izvajanju najstrožje kazni ... "Nisem smel zamuditi te priložnosti za svoj prvenec," je med drugim v pogovoru dejal 30-letni nekdanji napadalec ljubljanske Olimpije, ki je bil po tekmi najbolj židane volje od vseh v slovenskem taboru.